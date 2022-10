El nuevo testamento político de AMLO: revela que lo escribió en enero, cuando lo operaron

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este martes que en enero pasado, mes en que fue hospitalizado para que le fuera practicado un cateterismo cardiaco, escribió un segundo testamento político que complementa al primero, los cuales, dijo, hará públicos, aunque no dio fecha para ello.

Reiteró que los dará a conocer, en respuesta a que el periodista Loret de Mola publicó el pasado 20 de octubre en el testamento político que López Obrador escribió nombrar como heredero político a hijo Andrés Manuel López Beltrán.

El mandatario federal desmintió ayer dicha versión, y retó a Loret a probarlo y si es cierto lo que afirma él se retira de la Presidencia de la República, pero si es falso el comunicador debe dejar el periodismo.

AMLO tras salir del cateterismo. Foto: Cuartoscuro

“Imagínense, me tiene ahí ya Loret, pero no sólo Loret sino todos los conservadores porque si es cierto lo que él dice yo renuncio. Imagínense lo que ganarían ellos, volverían por sus fueros. ¡Qué oferta tan generosa! Y en cambio él sólo dejaría de hacer periodismo, pero podría hacer guiones de telenovelas o dedicarse a otras actividades.

“Pero es increíble el nivel de ese periodismo, no es periodismo, pero así era antes, eran los paladines del perdimos, los más famosos, ganaban una millonada”, dijo.

En un segundo tema, al ser cuestionado sobre la exoneración que la Fiscalía de Delitos Electorales hizo sobre la acusación a su hermano Pío López Obrador por recibir dinero en efectivo en sobres de papel, en 2015, este martes el titular del Poder Ejecutivo rechazó que haya habido intromisión de su parte.

AMLO junto a su hermano Pío. Foto: Archivo

Andrés Manuel López Obrador también rechazó que su hermano recibiera dinero para un partido, pues dijo fue para un movimiento. “No es así exactamente, creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento, no para un partido, según se ha aclarado o se ha dicho, y se hizo todo este escándalo porque es en contra mía, básicamente.

Por eso si está mal el procedimiento legal pues que se revise, si se encontró de qué el ministerio público, el juez actuó por consigna o influyentismo, revise o que se presente una nueva denuncia. A lo mejor la señora Xóchitl Gálvez ya tiene lista la nueva denuncia. Pero no tengo nada que ver, absolutamente”, resaltó.

-Usted iba a declarar ante la Fiscalía en un escrito, ¿qué pretendía decir? -se le preguntó.

“¿Yo? Pues que no soy corrupto, es hoy va a decir.

“Ustedes saben que cada vez que me han denunciado en la historia he ido a declarar el empiezo a pedir al ministerio público que ponga todo lo que deseo y como siempre voy con pruebas a los que me acusaban, ya el ministerio público no quería seguir escribiendo”, contestó.