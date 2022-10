AMLO defiende gestión de Javier May en Fonatur y expresa preocupación por salud de Jorge Arganis

Tras afirmar que en julio de 2023 se iniciarán las pruebas del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la designación de Javier May como titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) fue para imprimirle más velocidad a la construcción de esta obra que beneficiará al sureste.

Asimismo, aseguró que están preocupados por la salud de Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) quien desde el 7 de septiembre se ausentó de manera temporal del cargo.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (AFS) a Fonatur no significan actos de corrupción, sino que no se cumplieron ciertos procedimientos, los cuales serán aclarados.

Señaló que en su administración no se trata de cargos, sino encargos, y por ello se está avanzando. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, declaró que “la decisión de hacer cambios en Fonatur fue para imprimirle más velocidad en la obra por eso está Javier May qué es senador con licencia y estamos disponiendo de los mejores cuadros”.

AMLO respaldo a Javier May. Foto: Archivo

“Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación como en otras dependencias, pero no son graves, hay que tomar en consideración que las observaciones de la auditoría superior de la Federación no necesariamente tienen que ver con corrupción, puede ser por considerar de qué no se cumplieron ciertos procedimientos y hay posibilidad de solventar todas esas irregularidades que se presentan”, argumentó.

El presidente comprometió que “sí vamos a concluir en diciembre del año próximo, y vamos a empezar a probar ya el sistema, ya con trenes, que ya se están construyendo en ciudad Sahagún por Alstom en julio del año próximo”.

AMLO: “Nos preocupa la salud de Jorge Arganis”

López Obrador dijo que están preocupados por la salud de Jorge Arganis luego de que ayer lo recibió en Palacio Nacional, no aclaró si se mantiene en el cargo de secretario, “vamos a informarles después”. Jorge Nuño Lara es el encargado del despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).

AMLO no dio detalles sobre la continuidad de Jorge Arganis. Foto: Archivo

Durante la conferencia de prensa matutina confirmó que ayer se entrevistó con Jorge Arganis. “Estuvo el Ingeniero Arganis con nosotros, estamos en conversación con él porque ha estado un poco enfermo, lo queremos mucho, es un buen ingeniero civil, gente decente, honrada y además que ha estado con nosotros de tiempo atrás, pero nos preocupa su salud, su situación de salud, y de eso estuvimos platicamos, entonces ya después vamos a informarles, vamos a informarles después”, señaló.

El 7 de septiembre se informó que “por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, presentó a Jorge Nuño Lara como encargado del despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT). Lo anterior, en virtud de que el titular de esta dependencia, Jorge Arganis Díaz Leal, se ausentará de manera temporal por motivos de salud".

