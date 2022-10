Ariadna Montiel acusa a algunos gobernadores de frenar universalidad de programas

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes acusó a algunos gobiernos de los Estados de obstaculizar la universalidad de algunos programas sociales porque no quieren apoyar con recursos públicos para su establecimiento.

Durante la comparecencia ante el Pleno del Senado, por la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, la funcionaria federal reveló que gobernadores como el de Nuevo León, Samuel García, y de Jalisco, Enrique Alfaro, no han concluido la firma de convenio marco para el programa de pensiones de personas con discapacidad.

"Los programas que no son universales, entre otras razones, como la pensión para personas con discapacidad es porque todavía no se suman todos los gobernadores en esta estrategia, nada nos daría más gusto que fuera universal y no me voy a cansar de visitar a gobernadores que aún no han dispuesto recursos para ello", sostuvo la funcionaria.

Ariadna Montiel pidió apoyo a senadores para que sean intermediarios para la firma de esos convenios, como en Jalisco y Nuevo León.

"Nuevo León firmó convenio marco y el gobernador Alfaro (Jalisco) no ha firmado el convenio marco y no voy a dejar de insistir. Nos corresponde a todos combatir la pobreza y las desigualdades", expuso Ariadna Montiel Reyes.

Mil 627 municipios del país redujeron la pobreza

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Bienestar destacó que mil 627 municipios del país redujeron la pobreza, lo que significa un 66 por ciento de todos los municipios de México. De ese total, ahondó, mil 425 de los municipios redujeron la pobreza extrema.

Además, de los 623 municipios indígenas en México, un total de 424 redujeron la pobreza extrema.

Montiel Reyes también afirmó que programa como “Prospera”, del gobierno federal pasado, no combatía la pobreza porque tenía un uso electoral de los programas sociales.

"El viejo régimen nos dejó más de 50 millones de pobres. Por eso trabajamos con un enfoque de derechos y los programas tienden a la universalidad", indicó Ariadna Montiel.

Además, expuso que la actual administración eliminó la burocracia en los programas sociales. Por ejemplo, se eliminaron algunos programas del campo que solo "engordaban" los bolsillos de los líderes de asociaciones campesinas.

