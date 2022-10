FOTOS: AMLO visita Ayoxuxtla, el histórico lugar donde Emiliano Zapata firmó el Plan de Ayala

Por la tarde de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita a la zona de Ayoxuxtla, municipio ubicado en el estado de Puebla, zona gobernada por el morenista Miguel Barbosa. El mandatario fue recibido por una comitiva de personas que se acercaron a él para hacerle peticiones y solicitarle que los ayudara.

El mandatario aprovechó para visitar el punto donde Emiliano Zapata firmó el Plan de Ayala y reconocer la zona. Éste domingo, el presidente López Obrador continuará su gira de trabajo por Morelos.

"Llegue aquí porque andaba de gira y me acuerdo que entré al museo, tengo una foto de entonces, estaba yo más joven que ahora, y me acuerdo que llamaron por la bocina. Sí. ¿Todavía se usa o ya no? Bueno, llamaron por la bocina y ya se reunió la gente. Y luego, he estado en otras ocasiones, y me da muchísimo gusto estar ahora", dijo sobre su visita.

El Play de Ayala fue un manifiesto atribuido Emiliano Zapata y al revolucionario Otilio Montaño, en el cual se pedía un cambio en la calidad de vida para el pueblo bajo la consigna: "Libertad, Justicia y Ley". Este documento llamaba a los mexicanos a alzarse en armas para recuperar las tierras que habían sido arrebatadas a la gente por la gente en el poder.

