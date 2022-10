Enrique Vargas del Villar: "Veo a los "morenos" muy preocupados"

El coordinador de los diputados del PAN en el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, tuvo una conversación con Blanca Becerril a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group para hablar de la designación de Alejandra del Moral como la coordinadora de la Defensa del PRI en el Edomex.

Al respecto, el político dijo que esta virtual candidatura es tomada por él con buenos ojos, debido a que con esto cada partido de la coalición Va por México ha presentado a su mejor aspirante para ir a las urnas. Destacó que por Acción Nacional está contemplado él y por el Partido de la Revolución Democrática se encuentra Omar Ortega.

El presidente municipal de Huixquilucan dijo que con este paso los partidos pueden comenzar a trabajar en las mesas de diálogo para saber cuál será la mejor oferta que tengan para los habitantes del Estado de México y así nombrar a un candidato para las elecciones de 2023.

Espera ser el candidato de la alianza opositora

Indicó que todavía no se ha decidido un mecanismo para elegir a un abanderado y agregó que no hay posibilidad de que haya una anexión a este esfuerzo político por parte de Movimiento Ciudadano, debido a que no desea sumarse a la agenda tripartita.

Aseguró que la alianza es muy potente en el Estado de México, lo cual ha cimbrado en el Movimiento de Regeneración Nacional. Lo que le espera a la coalición, indicó, es ser muy maduros para tener un bien común y lograr que el partido mayoritario no llegue a la entidad.

"Veo a los morenos muy preocupados", dijo.

Dijo que en breve se llevarán a cabo los diálogos entre las tres fuerzas políticas para determinar las fortalezas de cada opción. Por su parte, dijo, seguirá trabajando y recorriendo al estado para conocer los reclamos de la gente.

Sigue leyendo:

Enrique Vargas: "6 años más con Morena en un gobierno federal, nos va a tronar el país"

PAN no ve condiciones para alianza con Movimiento Ciudadano en Edomex