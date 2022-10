Santiago Creel llama a unidad, el diálogo y respeto

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, afirmó que, ante la pluralidad y diversidad en nuestro país, es indispensable la unidad, el diálogo y el respeto a las diferencias y a quienes piensan distinto.

Al participar en el Ciclo de conferencias: Rumbo al 2024, realizado en el auditorio Raúl Baillères del Centro de Estudios Alonso Lujambio del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Creel Miranda indicó que frente a la toma de decisiones en la que se encuentra México, “el actual régimen es un régimen que está restando bienestar”.

“Respetamos el pensamiento distinto y eso es lo que para mí ha sido la clave en la construcción de todas las instituciones modernas del país, para poderse sentar con personas que piensan distinto, buscar coincidir y respetar las diferencias”, precisó.

Añadió que se debe tener claro que primero es México, antes de cualquier interés partidista, y por ello es necesario buscar el diálogo con los diversos órdenes de gobierno.

Ese, mencionó, “es el México moderno al que yo aspiro y el que funciona, no el México de la imposición, no del México donde no se mueve una sola coma”.

Construir una mejor democracia

El diputado federal panista destacó que la convocatoria es construir constantemente la democracia, ejercitar las libertades, los derechos, cumplir con los deberes y ser buenas y buenos ciudadanos.

“Esa y no otra es la convocatoria. Un pueblo opositor que sea el más fuerte, el más poderoso que haya tenido México, el más plural, el más diverso, el que congregue a las opiniones más críticas, pero todas dentro de un marco: el interés de México”, subrayó.

Resaltó que algunos países han fracasado en sus polos opositores, ya que no han sabido unir sus diferencias y quienes lo han logrado, han caminado hacia un importante desarrollo democrático.

Agregó que México como país plural y diverso, a través de la unidad ha construido las grandes instituciones democráticas como lo es el árbitro electoral que permite elecciones auténticas y libres, el Instituto Nacional Electoral.

