PAN exige que no haya venganza política en caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca

El Partido Acción Nacional (PAN) condenó la persecución judicial en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien tiene una alerta migratoria para que no salga del país.

La dirigencia nacional del PAN, así como senadores, diputados federales y diputados locales firmaron un pronunciamiento conjunto para rechazar lo que calificaron como una persecución política que realiza el gobierno morenista contra el ex mandatario.

"El PAN demanda que se respete el principio de presunción de inocencia y debido proceso en este y todos los demás casos, por lo que las imputaciones deben ser serias y no de simples señalamientos que no contengan una sustancia probatoria real, que no se utilice con tintes políticos y mucho menos como venganza política", expusieron.

Los panistas afirmaron que en el caso de las acusaciones contra Cabeza de Vaca se politizó la justicia y se utilizó de manera indebida, pues hay resoluciones judiciales que demuestran una actuación de justicia selectiva, con aras de favorecer un resultado electoral en la pasada contienda por el gobierno de Tamaulipas

"El PAN siempre estará en favor de la justicia y de que se combata la corrupción en cualquier orden de gobierno, siempre y cuando haya pruebas claras de ello y no esté guiada por intereses o fines políticos", precisaron.

Por su parte, la fracción parlamentaria del PAN en el Senado expresó su respaldo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y reprobaron el ataque ruin y la persecución política en su contra por parte de este Gobierno autoritario.

Asimismo, condenaron el uso de las instituciones para cumplir vendettas en lugar de procurar justicia y exigieron detener la judicialización de la política.

“Reprobamos la persecución política contra @fgcabezadevaca. Condenamos que las instituciones que deberían de procurar justicia, se presten a cumplir vendettas. Respaldamos al exgobernador ante el ataque ruin de este gobierno autoritario. No más judicialización política”, publicaron los senadores panistas en su cuenta oficial de Twitter.

Santiago Creel: Coincidencia notoria

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, calificó de “coincidencia muy notoria” que la alerta migratoria en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, se dé luego de que en el Senado se votó la minuta para ampliar hasta 2028 la participación del Ejército en labores de seguridad pública, que Ismael García de Vaca, hermano del ex mandatario, votó en con contra.

En conferencia de prensa, el diputado presidente acusó que senadores de oposición fueron víctimas de acoso y amenazas por parte de representantes del gobierno federal como forma de presión para aprobar la reforma constitucional que amplía de cinco a nueve años la presencia de las fuerzas armadas en las calles.

“Es claro que esa alerta migratoria en contra del gobernador Cabeza de Vaca se da a menos de 24 horas de que su hermano en el senado vota en contra de la prórroga planteada en el Artículo Quinto Transitorio. Eso no se puede pasar por alto, porque había otros senadores y senadoras que estaban siendo exhibidos en los medios de comunicación, con amenazas de representantes de este gobierno y que se pusieron del otro lado, y está muy claro para ustedes, como está claro para nosotros”, señaló Creel.

Lo anterior, en respuesta a la alerta migratoria que emitió el Instituto Nacional de Migración (INM) dependiente de la Secretaría de Gobernación, en contra de Cabeza de Vaca, por la existencia de una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en hechos de delincuencia organizada.

“Es una coincidencia, es una coincidencia, pero una coincidencia muy notoria que no podemos dejar pasar de un lado”, señaló Creel.

