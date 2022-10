Santiago Creel: "Nunca estuve a favor del desafuero de AMLO"

Luego de varios años, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dijo que cuando fue secretario de Gobernación, en el sexenio de Vicente Fox, él nunca estuvo de acuerdo con el desafuero del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que, aunque en un principio consideró que había un desacato del funcionario capitalino a la orden de un juez, contó con la asesoría para determinar que no hubo ninguna irregularidad del actual presidente de México.

Dijo también que, al tener la certeza, se reunió con Fox Quesada para comunicarle la situación y tomará una decisión al final fue por no proceder legalmente contra López Obrador

“Con ellos me desplacé yo al rancho de San Cristóbal y le planteé yo al Presidente que debía de desistirse el gobierno, y particularmente de la acción porque tiene el monopolio de la fuerza, no es el gobierno en sí, pero es, en el aquel entonces, era el Procurador General de la República, y le pedí que estudiara yo el caso, le expliqué exactamente cuáles eran las condiciones de carácter jurídico para que yo procediera y el Presidente me dijo: “hoy que me lo estás planteando es sábado, voy a tomar la decisión al lunes siguiente”. El lunes siguiente, recibí una llamada por parte del Presidente, estaba yo en Bucareli, y quiero ser muy específico en los detalles, y me dijo: “yo estoy de acuerdo ya contigo, vamos a rectificar esta situación”, dijo.

Comentó que cuando tuvo la convicción de que no había sanción posible que imputar al Jefe de Gobierno se lo comunicó a los abogados del hoy mandatario federal, entre ellos, Elisur Arteaga, Julio Scherer y Ortiz Pinchetti por lo que los convocó a sus oficinas en Bucareli.

Destacó el mérito que tuvo Fox, quien rectificó los hechos cuando se planeaba acusar penalmente a López Obrador Foto: Archivo

Sobre el nuevo titular de PGR

También recordó cómo fue la reacción del entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, cuando le informaron de la decisión, por lo que hubo que nombrar al nuevo titular de la PGR.

“Se le comunicó al procurador, el procurador de entonces solicitó que él no fuera la persona que pudiera, digamos, tomar esta otra vía y el Presidente respetó su decisión; por lo tanto, hubo el nombramiento del nuevo Procurador, y con el nuevo Procurador y con la decisión ya judicial en curso, se rectificó”, dijo.

Destacó el mérito que tuvo Fox, quien rectificó los hechos cuando se planeaba acusar penalmente a López Obrador, lo que demuestra que, ante errores, el presidente puede rectificar.

El diputado federal panista, aprovechó para expresar sus condolencias y honrar la memoria del ex secretario de la Defensa Nacional, Clemente Vega García, de quien también aclaró que nunca tuvo información del militar, en el sentido de que habría dicho que, en caso de que recibiera instrucciones de actuar, -cuando vino el conflicto del desafuero- había respondido que no iba a actuar, a menos que fuera por escrito, como lo señaló el Presidente en su mañanera.

