Verificación en Puebla: anuncian programa que se realizará en lo que resta del 2022

La verificación en el ejercicio 2022 se realizará únicamente durante octubre, noviembre y diciembre, quedando obligados a cumplir con la misma, los vehículos destinados al transporte de servicio público, incluidos taxis, y aquellos que brindan el servicio ejecutivo mediante plataformas tecnológicas.

No obstante, los vehículos particulares que así lo deseen, podrán presentarse de manera voluntaria a realizar su verificación correspondiente en el momento que lo deseen durante la vigencia del presente programa, la cual se mantendrá vigente durante el primer semestre de 2023.

Los verificentros comenzarán a operar este 24 de octubre en 16 ubicaciones, diez de ellas en la capital poblana.

Programa de Verificación en Puebla Foto: Especial

En el documento publicado este martes se detalla que autobuses, camionetas tipo Van, así como taxis e incluso aquellas unidades que brindan el servicio ejecutivo mediante plataformas tecnológicas, es decir, Uber, Didi y Cabify, deberán realizar la prueba de verificación de emisiones contaminantes antes de que termine el 2022.

Vehículos de uso particular

En tanto, lo que respecta a los vehículos de uso particular que así lo deseen, podrán presentarse de manera voluntaria a realizar la verificación, aunque se espera que para el siguiente año sea obligatoria para estas unidades, esto significa que no están obligados al menos este 2022.

De igual forma, se informa que los automovilistas que no pasen la verificación se les entregarán una Constancia de No Aprobado, con la que tendrán un plazo de 30 días naturales para volver a someter a su vehículo a la prueba, por lo que no tendrá costo para ellos si se realiza en el mismo establecimiento.

Los costos por el servicio se establecieron en 210 pesos en el caso del holograma “exento” aplicable a los vehículos híbridos y eléctricos; mientras que para la verificación tipo 0, 00, 1 y 2, el precio será de 628 pesos.

De igual forma, se contempla un costo de 425 pesos para la “verificación administrativa” para autos nuevos, con placas de carro antiguo, o aquellos que por su propia tecnología no pueden cumplir con los protocolos de verificación vehicular.

Mientras que para la reposición de certificado y holograma el monto que se deberá pagar es de 160 pesos y la constancia de la última verificación, 150 pesos, lo cual será a partir del lunes luego de dos años y medio que fue suspendido el programa de verificación.

SIGUE LEYENDO

Industriales de Jalisco ponen ejemplo y llevan a verificar sus autos

¿Cómo puedo ahorrar cuando viajo en Uber? 5 Trucos para lograrlo

Repartidores de Rappi, Uber y Didi prefieren propinas en efectivo por esta razón

DRV