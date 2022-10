Michoacán: Cierran escuela secundaria en Buenavista por falta de maestros

La Escuela Secundaria Federal “Melchor Ocampo”, del municipio de Buenavista, será cerrada a partir del próximo miércoles 19 de octubre debido a la falta de maestros, confirmó el director del plantel, Gandhi Rentería Cortéz.

Este martes, a través de un oficio entregado a madres y padres de familia, la directiva de la escuela secundaria informó la determinación de suspender los servicios educativos, no hay trabajadores suficientes para atender a 13 grupos, por lo que los alumnos toman de dos a tres clases por día y la mayor parte de su jornada escolar se quedan sin actividades y sin supervisión.

Oficio entregado a madres y padres de familia

Créditos: Especial

“Es insostenible el trabajo diario en esta institución. En los últimos años hemos perdido maestros, algunos se jubilan, otros se cambian, algunos lamentablemente han muerto y Secretaría (de Educación) ya no nos repone el personal”, explicó el profesor.

Gandhi Rentería mencionó que actualmente son más de 500 alumnos los que asisten a la escuela que él dirige, sin embargo, solo se cuenta con 18 trabajadores, de los cuales 14 son docentes. Tampoco se cuenta con personal administrativo, médico y de intendencia.

“Los maestros ya no alcanzamos, se cubre la mitad de las horas y los niños son inquietos, la mayor parte del día no tienen clases, andan para arriba y para abajo y tenemos miedo de que pase un accidente. Los maestros se la pasan tensos, nerviosos, nos gritamos entre todos porque no podemos controlar a esos 500 y tantos alumnos”, dijo.

La directiva del centro escolar considera que, con la asignación de seis docentes, se cubriría la demanda del plantel y se tendría la capacidad de atender al estudiantado, sin embargo, los normalistas egresados que son enviados a esas zonas de inmediato solicitan su cambio, señaló.

La violencia en la región no influyó en la decisión

La situación de violencia en la región Tierra Caliente, reconoció el director, ha influido para que los nuevos maestros exijan su cambio a otras escuelas, pero aclaró, ello no ha sido determinante.

“El 90 por ciento de los normalistas quieren irse a Morelia, no quieren seguir viviendo esta forma de vida violenta de estas comunidades. Frente a la puerta de nuestra escuela está el panteón municipal, todos los días hay sepelios, y la pregunta es ¿a quién mataron ahora?, entonces sí afecta la violencia que está padeciendo el municipio y la región Tierra Caliente, pero no es determinante, simplemente no quieren estar en estas comunidades”, compartió.

Ante el cierre de la escuela secundaria de Buenavista, las familias afectadas prevén realizar protestas en esa región para exigir al gobierno del estado y a la Secretaría de Educación que envíe maestros a la brevedad, que no se afecte más a los estudiantes ni se ponga en riesgo el ciclo escolar.

srgc