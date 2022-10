Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López piden aprobar minuta sobre el Ejército en la CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López se reunieron con legisladores del Congreso de la Ciudad de México para explicarles los alcances de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028, y con ello solicitarles que apoye esta reforma constitucional “sin regateos”.

Y es que este martes, el pleno del órgano legislativo analizará y discutirá la minuta enviada por el Congreso federal respecto a este tema y se prevé sea aprobada puesto que Morena y sus aliados, así como el PRI votarán en pro, mientras que, PAN y PRD se irán en contra. Para que sea avalada se requiere la mayoría absoluta de los presentes (aproximadamente 34 votos).

Durante la reunión en el Museo de la Ciudad de México, López Hernández explicó que este marco legal tiene como propósito “garantizar la seguridad de todos más allá de colores partidistas”, lo cual dijo se logrará a través de la capacitación de policías estatales y municipales.

Añadió que más de 240 municipios de México carecen de policías estatales, incluso, dijo que hubo gobernadores que se olvidaron de fortalecer estos cuerpos de fuerza civil quienes terminaron sumándose al crimen organizado.

Refirió que Guanajuato, Jalisco y Michoacán están hoy convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva y “es nuestro compromiso que esto no siga sucediendo y ayudar a los gobiernos de esos estados a reducir los índices delictivos”.

“En Nuevo León no hay Policía, hay algo que se conoce como Fuerza Civil, que tiene un déficit, es la Policía más deficitaria del país. ¿Y saben a qué se dedican los elementos de la Fuerza Civil?, y perdonen por el comercial, pero a cuidar los Oxxos y los Seven Eleven, prestan el servicio de Policía Privada a establecimientos mercantiles y no hay policías en las calles”, dijo.