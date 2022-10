Claudia Sheinbaum: "Les debemos una explicación de la L12, nunca nos vamos a esconder"

Como parte de su gira por la Ciudad de México con motivo de su Cuarto Informe, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió a la alcaldía Tláhuac, donde reconoció que les deben una explicación a sus habitantes por el colapso de la Línea 12 del Metro.

Frente a miles de vecinas y vecinos, la mandataria capitalina se comprometió a entregar una línea segura.

"Nos estamos cerciorando de que la Línea 12 quede segura, es lo más importante, pero no crean que lo hemos abandonado, no crean que no lo hemos atendido, sencillamente ha sido más complejo de lo que imaginamos al principio.

"Pero lo vamos a resolver, vamos a resolver la Línea 12 y va a ser una Línea 12 segura, que esté revisada por los mejores ingenieros estructuristas de nuestro país. Me detuve porque les debemos una explicación y nunca nos vamos a esconder, jamás frente a las necesidades de Tláhuac o de cualquier habitante de la Ciudad", afirmó en la explanada de la demarcación.

La mandataria capitalina reconoció que ha sido un proyecto complejo Foto: Archivo

Sobre los hechos en L12

El 3 de mayo de 2021, el tramo elevado de la Línea 12, entre las estaciones Olivos y Tezonco, colapsó, dejando como saldo 26 personas fallecidas y más de 100 heridos.

Tras ello, Grupo Carso, en coordinación con más autoridades capitalinas, han llevado a cabo el proyecto de la rehabilitación.

La mandataria capitalina reconoció que ha sido un proyecto complejo, ya que cada tramo tiene especificaciones distintas. Además, hizo una llamado a soldadores, ya que se requiere de su trabajo para apuntalar el reforzamiento de cada claro.

En el evento, Claudia Sheinbaum habló de sus avances en educación, salud, vivienda, innovación, seguridad, entre otros. La jefa de Gobierno estuvo acompañada por la Alcaldesa Berenice Hernández, así como miembros de su gabinete.

dhfm