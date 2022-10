Baja California: Llegarán más de 200 venezolanos diarios a Tijuana por acuerdo entre México y EU

Tras el anuncio del presidente estadounidense Joe Biden, sobre la deportación inmediata de migrantes venezolanos, se estima que cerca de 200 personas estén cruzando diariamente a Tijuana.

De acuerdo al anuncio del pasado 12 de octubre, solo recibirán a las personas migrantes que ingresen a suelo estadounidense de manera área y no terrestre.

El director de Atención al Migrante (DMAM), Enrique Lucero Vázquez, explicó que el Instituto Nacional de Migración (Inami) es la autoridad que los recibe en la garita El Chaparral y posteriormente los canalizan a uno de los albergues de la ciudad fronteriza.

"Nosotros como municipio vamos a coadyuvar en las labores humanitarias y en la protección a los migrantes, vamos a estar atentos, hasta el momento no nos ha solicitado apoyo la federación", expresó Lucero.

El titular de la DMAM, señaló que las personas de origen venezolano que son deportadas ingresaron al vecino país por Nuevo México o Yuma; sin embargo, los están deportando por Tijuana.

Albergues en Tijuana saturados

Desde hace semanas los albergues de Tijuana se han saturado ante la llegada inminente de migrantes del sur del país y de otras partes del mundo, principalmente de Centroamérica.

Permanecerán en albergues de Tijuana Foto: Especial

José María García Lara, director del albergue Movimiento Juventud 2000 y coordinador de la Alianza Migrante, indicó que la noche del jueves solicitaron el traslado de personas deportadas a su albergue y lamentablemente no pudieron ante la saturación que registran.

"No tenemos espacio, los albergues están llenos, si va a estar bastante complicado y esperemos que esto no se salga de control, esperemos que no se convierta en una crisis migratoria", expresó García Lara.

Por el momento, el desayunador Salesiano Padre Chava, Roca de Salvación y Oratorio del Proyecto Salesiano Don Bosco, son los sitios que se han habilitado para recibir a los refugiados.

Venezolanos vivirán momentos difíciles en Tijuana

La comunidad migrante lamenta que las personas venezolanas que estarán llegando diariamente a Tijuana se enfrentarán a situaciones difíciles, como enfrentarse al crimen organizado y elementos policiales.

"Aquí es donde grupos vandálicos aprovechan, incluso hacer secuestros y pedir dinero a sus familiares que están en Estados Unidos, de esa manera puedan ser abusados", expresó Alberto Chávez, Coordinador Cultural de Espacio Migrante.

Además de conflictos en temas de inseguridad, también señala que persiste la problemática de racismo, falta de alimentos y servicios de salud.

"Hay una cuestión muy complicada, incluso de la discriminación interna, lastimosamente vemos todos esos factores en todas las comunidades migrantes", manifestó Chávez.

SIGUE LEYENDO

ACNUR, OIM y Unicef reconocen programa de EU y México para recibir a venezolanos

Tijuana prevé ganar 120 millones de pesos con la Caseta del Programa Pases de Cruce Ágil

Diplomáticos de EU recorren la frontera México - Guatemala para revisar temas migratorios

DRV