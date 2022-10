Ingrid Escamilla: la sentencia del feminicida se pospuso para este jueves 13 de octubre

El caso de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, dio un giro inesperado para los familiares, amigas y colectivos que esperaban por fin tener justicia, pues la audiencia se pospuso nuevamente y será el próximo jueves 13 de octubre cuando el juez dicte sentencia para el feminicida, según informó el abogado de la familia de la víctima, Javier Gallardo, afuera del Reclusorio Oriente. El pasado lunes 5 de septiembre las autoridades aplazaron para este 12 de octubre la resolución y sentencia contra Erik Francisco "N".

La joven de 25 años falleció el pasado 9 de febrero de 2020 en su casa, luego de que su pareja sentimental Erik Francisco "N", de 46 años, la apuñaló en el cuello tras una pelea; el hijo del agresor atestiguó cómo su padre le quitó la piel y varios órganos a Ingrid.

Francisco contaba con una denuncia interpuesta por violencia contra su exesposa, a quien llamó para confesar sus acciones, y fue ella quien llamó a la policía para que lo aprehendieran. Él e Ingrid tenían un relación de pareja y llevan juntos cinco años cuando cometió al atroz crimen que ha causado indignación en la sociedad.

Un día después, imágenes de su feminicidio se hicieron públicas e incluso fueron publicadas por medios de comunicación, lo cual causó enojo entre la sociedad y asociaciones civiles, pues fueron filtradas por los policías que arribaron a la escena del crimen, por esos hechos el 14 de diciembre de 2020 fue detenido un policía capitalino, acusado de filtrar las fotos; habría sido uno de los dos policías que llegó al lugar donde Ingrid fue asesinada.

La difusión de las imágenes de su cuerpo causó indignación a nivel internacional. Foto: Especial.

Se castigará más difusiones similares

El proceso contra el victimario avanza a paso lento, pero de nueva cuenta el caso resonó porque tras la difusión del material gráfico en el que se mostraba a Escamilla, se aprobó la “Ley Ingrid”, que castiga hasta con diez años de prisión a servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen imagen, audio, vídeo, documento, información, indicio o evidencia relacionados con una investigación penal o condiciones personales de una víctima.

Diversos colectivos pugnaron por la "Ley Ingrid". Foto: Cuartoscuro.

Previamente, en 2021, en el Estado de México aprobó una legislación similar, que pena con 11 años (a servidores) y de tres a seis a cualquiera que compartan o vendan material que muestre el cadáver de una víctima.

Familiares piden una sentencia ejemplar

Será este 12 de octubre cuando se continúe con la audiencia de sentencia luego de que el juez consideró que hubo algunas incidencias técnicas. Aunque para muchos pareciera un tropiezo, Javier Gallardo, asesor jurídico de la familia, dijo que fue un criterio correcto, “porque es importante no dejar aspectos técnicos fuera que pudieran generar alguna reposición".

Su madre espera que la sentencia siente un precedente. Foto: Captura.

Al respecto, la mamá de Ingrid Escamilla declaró en entrevista: “Esperamos que le den 70 años, que son pocos para la dimensión del hecho que le hizo, es muy poco; (esa pena) no me va a devolver a mi hija, pero que sirva de experiencia, porque los feminicidios no paran”.

La violencia contra la mujer, un problema enraizado en México

Siete de cada 10 mexicanas han padecido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, un fenómeno que creció en los últimos cinco años, reveló este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2021 estimó que, de un total de 50,5 millones de mujeres de 15 años y más en México, el 70,1 % ha experimentado al menos una situación de violencia en su vida.

Las formas de violencia más prevalentes fueron la psicológica, experimentada por 51,6 % de todas las mujeres, y la sexual (49,7 %), seguidas por la violencia física (34,7 %) y la violencia económica, patrimonial y la discriminación (27,4 %).

