La diputada Beatriz Garcia, pieza fundamental para la aprobación del matrimonio igualitario en el Edomex

El Estado de México se convirtió en la entidad número 29 en avalar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, esto tras la aprobación de en la cámara de diputados del estado de México de la reforma el Código Civil para reconocer jurídicamente los matrimonios y concubinatos entre personas del mismo sexo.

Entrevistada sobre este tema, Beatriz García dijo sentirse satisfecha por esta aprobación, pero que el mayor triunfo es de los colectivos de la diversidad sexual y de la ciudadanía, ya que ella lo que hizo fue impulsar la ampliación de derechos y libertades de las y los mexiquenses.

Previo a la aprobación de este derecho, la diputada morenista Beatriz García Villegas, fue pieza fundamental para el trabajo que se realizó en las comisiones, ya que estuvo en contacto permanente con el colectivo “Fuera del Closet” y no quitó el dedo del renglón para que en el Edomex este derecho se concretara.

Durante la discusión de este tema en comisiones, la diputada mexiquense por la zona de los Volcanes propuso que además de matrimonios igualitarios, se adicionara el concubinato igualitario, ya que, dijo, no debe excluirse de esos derechos y obligaciones a la población que decide vivir en concubinato.

Como parte de su intervención en la Comisión para la Igualdad de Género, de Procuración y Administración de Justicia, Beatriz García dijo que la regulación del matrimonio y concubinato igualitario no debería ser un tema político de concesiones, intercambios o cuotas entre grupos parlamentarios, por lo que exhortó a los diputados a ser conscientes que se legisla para toda la sociedad mexicana, por lo que no se debe particularizar que las parejas heterosexuales cuenten y accedan a todos los beneficios jurídicos de la institución del matrimonio o concubinato, y las parejas homoparentales no.

Con este acuerdo, aprobado por mayoría en la cámara de Diputados local, el Edomex ya es el estado número 29 del país en reconocer jurídicamente los matrimonios y concubinatos igualitarios, quedando solamente Tamaulipas, Guerrero y Tabasco como los estados pendientes de atender el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

