Esteban Moctezuma informa que se ha agilizado el servicio de 50 consulados en Estados Unidos

De visita de trabajo en Boston, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán aseguró que se ha agilizado el servicio de los 50 consulados mexicanos en territorio estadounidense, aun cuando, reconoció, siempre existan quejas.

El exsecretario de Educación visitó este martes el consulado en Boston para supervisar el servicio del personal diplomático a los mexicanos en Estados Unidos y grabó un video en el que pregunta a un connacional de nombre Aarón Pérez Escarza cuál es su experiencia sobre la atención que recibió, al tramitar por primera vez su pasaporte.

El connacional contestó que el servicio fue “excelente” y que tardón apenas 40 minutos en todo el trámite.

“Estoy fascinado. Es mi primera vez, pero pensé que era como la vieja escuela de espérate, que no te toca, que no hay personal, y lo dejan ahí a uno hasta al último. Pero no, fue algo increíble”