Programa de Vacunación Transfronteriza de Nuevo León ha vacunado a 107 mil personas

Desde el inicio del programa de Vacunación Transfronteriza de Nuevo León se ha vacunado a 107 mil personas, de las cuales 57 mil son adultos y otros 50 mil, menores de 18 años, quienes han viajado a la frontera con Texas para recibir la inmunización.

El gobernador del estado, Samuel García aseguró que, según estos datos, la entidad sería la que tiene el mayor número de menores vacunados en el país, al poder enviar a los niños y adolescentes a las ciudades de McAllen, Mission y Laredo como parte del programa.

Se dice fácil pero es un “trabajal”, son tres rutas a McAllen, Laredo, Colombia; tres horarios, cientos de camiones, choferes, personal de salud, Guardia Nacional, Fuerza Civil, Tamaulipas”, detalló el mandatario.

Padres de familia de Tamaulipas viajan a Estados Unidos para vacunar a sus hijos

De esta manera, agregó García, en Nuevo León se está vacunando a menores de entre 5 y 15 años, igual que se está haciendo en el país vecino, ya que insistió que tienen como prioridad dar salud a este rango de edad.

“Un gobierno que no le apuesta a los niños, un gobierno que no le apuesta al futuro, que no le apuesta a cambiar las siguientes generaciones va a ser un gobierno fallido. Por eso este inicio de año queremos remarcar, insistir que la prioridad de Nuevo León son los niños y las niñas”.