Al menos siete legisladores se han contagiado de Covid-19 en la última semana

La ex gobernadora de Yucatán y actual diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega, dio positivo a Covid-19, informó a través de sus redes sociales, con ello se sumó a la lista de al menos siete legisladores que se han contagiado del virus en los últimos 10 días.

“Les comparto que tuve algunos malestares, por protocolo me realizaron una prueba y desafortunadamente he dado positivo a Covid-19. Me encuentro bien, por el momento solo tengo síntomas leves. Permaneceré aislada y siguiendo las indicaciones médicas”, publicó la legisladora emecista, en su cuenta de Twitter.