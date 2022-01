Mexiquenses peregrinan en Valle de Toluca en busca de pruebas Covid-19

En el Valle de Toluca se ha repetido el peregrinar por pruebas contra la COVID-19, en tanto que los 23 módulos gratuitos no operan desde noviembre y las autoridades de salud esperan el comportamiento de la pandemia estos días, para reactivarlos.

En el módulo que estaba operando en el Parque Alameda 2000, ya hay ciudadanos que se han acercado para buscar el examen de antígenos, pero sin éxito.

Una de ellas, fue Valeria López Pérez, quien acudió la mañana del martes, porque uno de sus familiares dio positivo al nuevo virus y de manera preventiva quiere descartar que se haya contagiado.

No obstante, ahora tendrá que acudir a laboratorios privados, aunque reconoce que no será fácil. “Me acerqué a este módulo porque yo sabía que aquí había pruebas como en el recinto Ferial de Metepec y me dijeron que por el momento no está haciendo la prueba…un familiar salió positivo y entonces por prevención”, declaró.

Autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron que estarán a la espera del comportamiento de los casos en esta semana para reactivar las unidades que ya no ofrecieron servicio desde noviembre. No obstante, en Hospitales y Clínicas del ISEM se continúan aplicando los exámenes siempre y cuando se tengan los síntomas.

En un recorrido en laboratorios particulares ya se observan filas, de hecho la lista de espera para pruebas es de hasta tres días. En los más económicos el precio de una prueba rápida es de 250 pesos y las de PCR 959.

La maestra Elia Plata ya presenta síntomas de dolor de garganta y gripa, pero ha sido todo un peregrinar en tres lugares, para encontrar espacio para someterse a un examen. Lo requiere porque es un requisito para retomar el impartir clases.

“Tengo toda la mañana buscando una prueba rápida gratuita y no hay por ningún lado, todos los módulos están fuera de servicio. Sí la verdad es un problema y hay que pagar, pero igual hay que sacar cita”, declaró.

Ella fue acompañada por su hija a un laboratorio particular, tras no encontrar activos los módulos gratuitos en Toluca y Metepec, pero ahora deberá esperar hasta tres días para encontrar lugar. “Tiene citas hasta para tres días también, entonces ni con dinero, ni sin dinero ósea no conseguimos las pruebas”, declaró.

De acuerdo a estadísticas del gobierno federal, en la entidad en los últimos dos días se ha duplicado el número de positivos, aunque no hay saturación en hospitales mexiquenses. La cifra de casos acumulados es de 384 mil 959 y las defunciones son 44 mil 837.

