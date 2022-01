Regreso a clases Colima: Algunos alumnos podrían regresar hasta el 17 de enero

De forma parcial este martes regresaron a clases alumnos de educación básica en Colima, derivado a que cada plantel tomó la decisión de hacerlo este día, el próximo lunes o hasta el 17 de enero, así como tener un regreso a distancia.

Tras la instrucción de la Secretaría de Educación en el estado sobre que el regreso a las actividades el 3 de enero sólo sería para los maestros, quienes tendrían a su cargo el reforzamiento de medidas sanitarias para un regreso seguro, no todos los planteles decidieron que los alumnos volvieran este martes 4 de enero.

Una de las escuelas que sí tuvo un regreso a clases fue la primaria Alfredo V. Bonfil, turno matutino, en la capital del estado, en donde madres y padres de familia se manifestaron inconformes por el regreso a clases.

Explicaron que fueron pocas medidas sanitarias implementadas por los colimenses durante la temporada decembrina y fue en ese periodo cuando se debieron reforzar y restringir las actividades, para evitar un alza en contagios ante la variante Ómicron.

“Eso debieron de haberlo hecho para las fiestas y no para las clases, debieron de haber tomado para las fiestas mejor precaución que para las clases, para las elecciones hicieron lo mismo, para semana santa van hacer lo mismo, se me hace algo ilogico que quieran retrasar las clases y no hicieron nada para estos tipos de evento”, opinó uno de los papás.

Además, ante la decisión tomada por la institución de impartir clases en grupos burbuja, y pese al cuestionario enviado a las mamás y papás, con la finalidad de detectar alumnos y familiares con síntomas por SAR-CoV-2, se mostraron con temor de que sus hijos puedan contagiarse.

Recordaron que los menores no cuentan con la vacuna anticovid y por tanto consideran que no se encuentran equipados y con medidas sanitarias 100 por ciento estrictas.

“Pues al 100 por ciento no, no están al 100 por ciento equipados o los niños seguros porque, ya los queríamos traer porque los niños estaban pidiendo, los niños enfadados pero yo no estoy completamente segura al 100 por ciento de que sea la mejor decisión de nosotros y no están equipados todavía”, manifestó una de las madres.