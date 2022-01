Gobierno de Nuevo León firma convenio para atender a niños con cáncer en Hospital Universitario

Este martes, se firmó oficialmente el convenio para dar atención a niños, niñas y adolescentes con cáncer en Nuevo León, a través de un trabajo en conjunto entre el Gobierno del Estado y autoridades del Hospital Universitario en el estado.

Con la firma de este convenio, se le dará atención gratuita universal contra la enfermedad a todos los menores que padezcan cualquier tipo de cáncer en el estado, y serán atendidos en el Hospital Universitario, elaboraron el gobernador Samuel García y el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán, quienes hicieron la firma oficial.

Para esto, se creó un fideicomiso de 230 millones de pesos para atender a los menores con cáncer, a través de la designación del Presupuesto de Salud aprobado por el Congreso para este año. Y se espera que se pueda atender a todos los niños con diagnóstico, tratamiento, medicamento y seguimiento de su enfermedad. Cabe señalar que esta atención universal será para todos los menores que no cuenten con Seguro Social.

Esto se dará en un inicio en el Hospital Materno Infantil y en los Centros de Salud del estado, pero más adelante se habilitará un piso en el Hospital Universitario, que fungirá como el Centro de Internamiento para Oncología Pediátrica.

La Secretaria de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín aseguró que cada año se registran unos cien niños regiomontanos con algún tipo de cáncer, por lo que esperan que el fideicomiso pueda ir creciendo para dar atención a todos los menores que lo requieran, sin un cobro para su atención médica o los tratamientos que deben recibir.

Y podrán ser beneficiarios todos los menores de 18 años a través de un proceso con la autoridad sanitaria, a través del portal web de la Secretaría de Salud y con teléfonos para facilitar el acceso a todos los ciudadanos del estado.

Por su parte, el gobernador Samuel García insistió que van a tratar todo lo que se necesite para atender a los niños enfermos.

"Que ni un papá vuelva a gastar un solo peso si tiene un niño padeciendo cáncer. Y con esto ahora hay que motivar y comunicarle a todo Nuevo León que si tienen un niño o un hijo con algún detallito, o ya se le detectó algún tumor, lo que sea, no duden, no les va a costar. Que lo primero que hagan sea ir al Universitario a checarlo, sin dudarlo, no les va a costar.

Ahora, detectado oportunamente, sin límite, lo que cueste el tratamiento, si se hace de manera oportuna y con los mejores que tenemos en Nuevo León, se va a recuperar ese niño", mencionó.

