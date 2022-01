“No es ilegal”: PAN defienden trabajo de directivos y funcionarios en alcaldías

El vocero de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA-CDMX) y alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada reconoció sus demarcaciones laboran líderes del PAN en la capital, y es que dijo “esto no es ilegal”.

Lo anterior, después de que Morena denunciará que las alcaldías de Miguel Hidalgo y Benito Juárez mantienen a poco más de 17 “presuntos aviadores”, quienes fungen como directivos del instituto político y son servidores públicos a la vez.

Taboada dejó en claro que en efecto tienen dos funciones, no obstante, resaltó que “el trabajo que realizan en el PAN es honorífico” y la demarcación les paga “por su capacidad y experiencia”.

"Morena y militantes son tan chiquitos, que carecen de talento para trabajar para su partido y para su gobierno. Ellos si son aviadores, como la familia Luján o los Batres, que trabajan para ese partido y cobran en el Gobierno, pero no realizan labor alguna. ¿Entonces quienes son los aviadores, los corruptos?", destacó.

Asimismo, dijo que “después de las seis de la tarde cada quien es libre de hacer lo que considere correcto”, pues agregó que mientras cumplan con su horario laboral y responsabilidades no hay problema al fuego.

“No nos espantemos, todos tenemos una vida después de la laboral. No es nada ilegal ni indebido”, especificó.

Por otra parte, sobre una presunta indagatoria que les realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a diversos alcaldes de la UNA-CDMX, Taboada respondió “que lo que quieren hacer es una copia en chiquito de lo que hace el gobierno federal para perseguir a la oposición”.

Señaló que están tranquilos, y pidieron que investiguen, “acá estamos, hemos declarado, tenemos nuestro patrimonio en regla”.

“Creemos que la unidad de inteligencia en la CdMx debería revisar el patrimonio de quienes delinquen”, apuntó.

Por su parte, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón pidió a la UIF confirme si en verdad son investigados, así como el motivo y, sobre todo, la identidad del demandante.

Añadió que esta es una “manera tan patética de enfrentar a la oposición, mejor que se esfuercen en atender las demandas de la gente”.

Finalmente, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas dijo que pueden investigar lo que deseen pues ella no tiene nada que no se haya ganado con el trabajo que ha realizado, y dijo que pondrá especial atención en la fabricación de pruebas; “nunca he gastado lo que no tengo, si gasto mucho pero me gasto lo que tengo, no soy de pedir prestado”.

