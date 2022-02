Exigen a la Fiscalía de Chiapas investigar como feminicidio el caso de Mariana Sánchez Dávalos

Feministas, activistas y universitarias exigieron a la Fiscalía General del Estado de Chiapas investigar como feminicidio el caso de la doctora Mariana Sánchez Dávalos, encontrada sin vida en Nueva Palestina, Ocosingo.

La joven de 24 años realizaba el servicio social como parte de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Fue asignada a la comunidad indígena ubicada al norte de Chiapas, donde denunció hostigamiento sexual de Fernando “N”, compañero de trabajo.

En el interior del cuarto que rentaba, Mariana fue encontrada sin vida el 28 de enero de 2021, un día después de su asesinato.

Casi de inmediato la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) resolvió suicidio, sin aplicar el protocolo para investigar los feminicidios en Chiapas, creado desde agosto de 2020.

“No fue suicidio fue feminicidio”, enfatizó la abogada feminista, Martha Figueroa Mier que, junto a las colectivas, lograron identificar las faltas en las que incurrió la Máxima Casa de Estudios al pasar por alto la seguridad de las estudiantes del servicio social y, en específico, el grito de auxilio de Mariana.

A mediados de febrero, Fernando N confesó hostigar a Mariana y se entregó a las autoridades “si aplicamos el protocolo para investigar los feminicidios, el primer detenido e investigado por ser el agresor sexual confeso sería él”.



Pero en la actualidad Fernando N solo es juzgado por hostigamiento sexual que, al ser un delito no grave, no hay prisión preventiva.

A un año de que la médica fue encontrada sin vida en Nueva Palestina, Ocosingo, su agresor sexual confeso es juzgado sólo por hostigamiento (Foto: Especial)

La también activista, dijo que la UNACH tiene la responsabilidad y debe exigir a la Fiscalía reclasificar el supuesto suicidio de Mariana como feminicidio, asimismo entender como víctima mortal del feminicidio a su madre, María de Lourdes Dávalos Ábrego.

“Pero fue ésta Universidad, la Fiscalía y la Secretaría de Salud que sepultaron y agravaron el feminicidio de Mariana echándole la culpa y la responsabilidad; intimidando y cuestionando a la madre para que aceptara la voluntad de Dios”.

#YOSÍTECREO

Las colectivas feministas de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, encabezadas por “Brujas” realizaron un pronunciamiento por un año del asesinato de la joven médica.

“Aquí seguimos luchando por la universidad que a ti te hubiera gustado tener cuando todas las instituciones te dieron la espalda y no te creyeron. No tenemos otro motor más que tú, Mariana, y todas las que han pasado por casos similares y no han podido hablar”, dijo una estudiante.

Dedicaron emotivas palabras a Mariana y a su madre, María de Lourdes, que falleció el pasado 7 de agosto. El padecimiento que tenía se agravó mientras luchaba por encontrar justicia para su hija.

“Yo sí te creo. Somos ahora las alumnas feministas universitarias, con menos miedo, más coraje y más valentía. Todas nosotras siempre tendremos heridas en tu partida; pero te seguiremos viendo cuando gritemos fuerte ¡Nos queremos vivas!”.

