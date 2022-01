Morena llama al INE a aceptar su devolución de prerrogativas

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, exhortó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a sesionar a la brevedad y aceptar la devolución de 547 millones 726 mil pesos para alcanzar los 800 millones a los que el partido se comprometió a entregar para contribuir con la compra de vacunas contra la Covid-19.

Luego del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que resolvió que el INE es el único encargado de determinar si un partido político puede o no devolver parte de su financiamiento público, Delgado señaló que negarle a Morena la posibilidad de devolver parte de sus prerrogativas sería negarle a los mexicanos la posibilidad de tener acceso a un sistema de salud digno, ya que no existe impedimento legal para no aceptar la devolución.

“La resolución del Tribunal Electoral es clara, el Consejo General del INE es quien tiene la última palabra sobre si acepta o no que nuestro partido devuelva parte de su financiamiento público. Hacemos un llamado a los consejeros a que dejen los pretextos burocráticos, es absurdo que no quieran aceptar la devolución cuando no hay ninguna disposición de ley que impida que un partido reintegre recursos. Los invitamos a tomar una decisión pensando en la salud de las y los mexicanos”, sostuvo el dirigente de Morena a través de un comunicado.

En este contexto, Delgado señaló que el 2021 fue un año difícil para la economía mexicana y para las finanzas públicas del Gobierno Federal, que dijo, ha hecho un desembolso extraordinario para inmunizar contra el SARS-Cov2 al 88 por ciento de las personas mayores de 18 años hasta el momento. Razón por la que, dijo, Morena -atendiendo al principio de no utilizar los recursos públicos en lujos y privilegios- busca contribuir con lo que pueda para garantizar la salud del pueblo de México.

El presidente nacional de Morena subrayó que en México y en el mundo se está viviendo una nueva ola de contagios de Covid-19, por lo que es de vital importancia que al Gobierno no le falten recursos para que ninguna persona se quede sin recibir su vacuna.

