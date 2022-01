Sheinbaum entrega Unidad Habitacional rehabilitada en Iztapalapa

Este viernes la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó la entrega de las Unidades Habitacionales rehabilitadas "El Molino 25" y "Molino 35", ubicadas en la colonia La Planta, alcaldía Iztapalapa, a los beneficiados de esta demarcación.

La mandataria capitalina acudió a esta demarcación acompañada de la comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Jabnely Maldonado Meza; la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina; el responsable de las obras de rehabilitación, José Nolasco, y la Investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Silvia García Benítez.

Clara Brugada Molina aseguró que sigue presente el sismo de 2017 en Iztapalapa, ya que una de las zonas más afectadas fueron las unidades habitacionales ubicadas en la colonia La Planta, donde hoy se entregan las Unidades rehabilitadas:

"Yo quiero reconocer el trabajo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum; 2017 y 2018 fueron años perdidos para los damnificados. Y hoy tenemos un trabajo enorme para ir entregando la restitución de sus casas. Esta colonia merece tener el mejor tratamiento también afuera," destacó la alcaldesa.

Se atenderán 30 mil calles de Iztapalapa: Clara Brugada

las Unidades Habitacionales rehabilitadas se ubican en la colonia La Planta. FOTO: Especial

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, aseguró esta tarde que aún "faltan postes, falta luz" en diversas zonas de la demarcación, motivo por el cual anunció que se va a dar atención a 30 mil calles de esta alcaldía para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Iztapalapa.

Por su parte, la comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Jabnely Maldonado Meza, informó que casi 86 millones de pesos fueron invertidos en apoyo para rentas de los vecinos. Hasta ahora hay 3 mil 480 casas rehabilitadas y reconstruidas en Iztapalapa, mientras que en toda la ciudad son más de 11 mil viviendas.

Quedan 5 mil viviendas por comenzar a construir en la CDMX

La colonia La Planta fue una de las más afectadas por los sismos de 2017. FOTO: Especial

Maldonado Meza destacó que aún quedan 5 mil viviendas por comenzar a construir en la CDMX; "menos del 25% del total, y este año se van a entregar todas las casas rehabilitadas y reconstruidas a las familias", indicó.

Además, la funcionaria informó que "se está llevando a cabo la construcción del drenaje sanitario en la Unidad Habitacional Cananea, en donde hay 550 familias beneficiadas.Y en conjunto son 3 mil 705 acciones en Iztapalapa en beneficio para las familias".

No se tolerarán actos de corrupción: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la CDM, Claudia Sheinbaum, recordó el momento cuando recorrió la zona, fuertemente afectada por los sismos: "Recorrimos en 2018 esta colonia dañada por los sismos y a partir de ahí iniciamos junto con ustedes un proceso que el día de hoy cierra una larga etapa", destacó.

La mandataria también hizo un reconocimiento a la Comisión de Reconstrucción: "Es un ejemplo lo que se hizo aquí, quiero reconocer a Jabnely Maldonado, a todo el equipo de la Comisión de Reconstrucción, al ingeniero Nolasco," indicó.

Durante la ceremonia Sheinbaum hizo énfasis en que no se tolerarán actos de corrupción: "No hay que olvidar todo el dinero que se robaron en ese entonces, personas que estaban en el Gobierno, se hizo una investigación por parte de la FGJ y hoy están detenidos muchos de ellos, eso es lo que cambió en 2018 en nuestro país y en nuestra Ciudad, y eso no podemos permitir que vuelva a suceder."

Finalmente la Jefa de Gobierno destacó los resultados de la lucha contra la corrupción emprendida por la actual administración federal: "Aquí hay recursos porque sin corrupción, siempre alcanzará para más y en la Ciudad de México, la transformación avanza", concluyó.

