La democracia no goza de un buen momento; hay pulsiones autoritarias: Lorenzo Córdova

Al participar en la reunión plenaria de los diputados del PRD, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que actualmente la democracia en México y otros países “no goza de su mejor momento” por problemas que los gobiernos no han podido erradicar, como la pobreza, corrupción y violencia; advirtió que lo anterior genera “autoritarismos”.

En su presentación, el funcionario electoral mostró que hay un “descontento (desafección) social con la democracia por su falta de resultados en la solución de los grandes problemas de nuestro tiempo: 1) pobreza en una dimensión incremental, 2) desigualdad oceánica, 3) corrupción, 4) impunidad 5) violencia”.

“Estos problemas estructurales, si bien no dependen y no se resuelven necesariamente con el arribo, con la instrumentación de un sistema democrático sí es cierto que generan -digámoslo así- el fertilizante para que germinen pulsiones autoritarias a partir del descontento que se tiene con la falta de resultados de los gobiernos democráticamente electos”, dijo.

Advirtió que la polarización se agudiza por la intolerancia desde el gobierno y partidos políticos, se potencializan las fake news y la desinformación y prevalece una crisis de credibilidad en el país.

Expuso que el INE está enfrentando ataques mediante descalificaciones verbales públicas desde el ámbito gubernamental y partidos afines al gobierno, y citó parte de las declaraciones que el presidente de Morena, Mario Delgado ha dado contra el INE, cuando se retiraron las candidaturas a dos morenistas para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.

También señaló que el INE enfrenta amenazas y agresiones físicas a la integridad personal de los servidores públicos de órganos electorales, y puso de ejemplo cuando al senador Félix Salgado Maceonio se le retiró la candidatura al gobierno de Guerrero. Algo “inédito”, resaltó.

Otro amago contra el instituto, expuso que es la asfixia presupuestal, como el recorte que aplicó la Cámara de Diputados con la mayoría de Morena y aliados para el presupuesto 2022 del INE y que los dejó sin recursos suficientes para la próxima consulta de revocación del mandato presidencial del 10 de abril.

Además de lo anterior, dijo, surgió una persecución penal contra los consejeros que aprobaron detener los trabajos para la consulta a falta de recursos, denuncia ante la Fiscalía que interpuso el presidente de la Mesa Directiva de Diputados y morenista, Sergio Gutiérrez Luna; resaltó que también es un hecho inédito.

“Utilizar el brazo penal me parece que cae claramente en una lógica de ataque y hostigamiento, sobre todo de un persona que parece que tiene algún… no tengo idea de qué le hayamos hecho, qué le haya hecho yo. En lo personal es mi amigo, hasta he desayunado con él en la Cámara de Diputados, pero bueno, parece que tiene una fijación particular con el INE”, expuso.