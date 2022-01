La Reforma Eléctrica busca garantizar energía barata para todos los ciudadanos: Jesús Ramírez

Jesús Ramírez, coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, dijo que la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, propone crear las condiciones para que el Estado pueda garantizar el acceso a la energía barata para todos los ciudadanos, de manera constante y estable, y sin que perjudique los aparatos que utilizan las familias o los trabajadores.

En entrevista con Adriana Delgado para El Dedo en la Llaga de El Heraldo Media Group, dijo que la reforma que se hizo en 2013 tenía como propósito entregarle la industria a las grandes empresas transnacionales o a las privadas.

"Se crearon nuevas empresas, consorcios, nuevas alianzas y lo que pasa es que en sí pues podría no ser perjudiciales eso, pues sí te lo administra bien una empresa privada, pues no se necesita al estado. El problema es que las empresas privadas, su incentivo es obtener más ganancias y más ganancias, sin importar el tipo de servicio, sin importar la calidad de la energía", aseguró.

Dijo que con la reforma de 2013 se legalizaron varios mecanismos con los cuales, por un lado, no se pagaba el costo de la energía, de la transmisión, la distribución, del abastecimiento y, por el otro, había un mercado simulado de electricidad que perjudicaba finalmente al usuario final, a la industria y al presupuesto público.

De acuerdo con Ramírez, lo que busca la reforma de AMLO es crear una base con la cual la industria nacional pueda garantizar electricidad barata y permitir que los privados sigan haciendo negocios con energía sin poner en riesgo la confiabilidad del sector eléctrico.

Aclaró que las energías renovables son variables, no generan la electricidad de manera permanente, por ejemplo, la fotovoltaica solo se produce cuando hay luz solar, así que cuando hay oscuridad, debe entrar de otro tipo para suplirla.

"Para que un sistema eléctrico funcione tiene que tener una constancia en el flujo eléctrico que llega a los hogares, a la industria, los comercios, si falla esa constancia daña los aparatos y pues apaga la luz, o sea, baja, baja - digamos- el flujo eléctrico, quien tiene que garantizar eso es CFE".

Añadió que las otras empresas que generan energía, por ejemplo, las renovables, no pagan completo, o sea, no solo son intermitentes sino que no pagan la subida de la luz ni la transmisión ni el abastecimiento, todos esos costos los asume el Estado.

Aseguró que con esta reforma no se busca monopolizar, solo que el Estado tenga la rectoría, el control de la industria y pueda garantizarle a los ciudadanos que llegue la electricidad a todos los hogares.

"Este debate sí es importante que la gente sepa cómo se produce la energía eléctrica, a dónde se destina y cuáles son las condiciones del mercado, porque el modelo que se, que se acordó y que se aprobó en el 2013, pues hoy en otros países está tronando, se está perjudicando a la población, a la sociedad y el costo lo están pagando los gobiernos y las sociedades y sobre todo, sectores más pobres", afirmó.

La cuarta ola de Covid-19 en el país

Jesús Ramírez comentó que la pandemia paralizó a los países y género problemas de salud evidentes, incluso fallecimientos.

"Todavía no nos reponemos de ese, de esos momentos y entonces, aquí el tema es que un gobierno tiene que equilibrar en el tema de la salud, la protección de la vida, pero también la protección de la vida, no es solamente el término de cómo proteges del virus, sino también como mantienes en funcionamiento la sociedad porque también de eso depende pues la vida de mucha gente".

Dijo que el equilibrio entre la salud y la economía ha sido complicado y que ahora lo que se está viendo es que las personas que no se han vacunado son las más afectadas ante variantes como Ómicron.

Respecto a la vacunación de los niños, dijo que no es un tema que la Organización Mundial de la Salud haya estudiado a fondo ni tampoco es una política mundial.

"Todavía incluso muchos médicos piensan que está contraindicado una vacunación a los niños porque puede afectar su desarrollo, porque afecta el sistema -digamos- tanto circulatorio, como todo el proceso desde la generación de anticuerpos y el proceso mismo de crecimiento de los niños, entonces, por eso no se ha recomendado todavía este asunto".

Aseguró que en cuanto se dé certeza y seguridad de que no hay problema con los niños se procederá con la vacunación.

Señaló que la vacunación en el país ha sido exitosa, lo cual se refleja en que, pese al repunte de contagios, no han crecido las hospitalizaciones.

"Ha sido exitosa la campaña de vacunación, fue exitoso el programa de reconversión hospitalaria, nuestro sistema hospitalario no se vio rebasado a diferencia otros países ¿por qué? Porque ya se estaba trabajando sobre el fortalecimiento del sistema de salud y había ya condiciones para presupuestos y todo ya designados que permitieron actuar muy rápido", detalló.

Ramírez señaló que con la pandemia están aprendiendo todos los sectores: el gobierno, la sociedad, los medios de comunicación.

Respecto al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), dijo que se trata de un proyecto que busca crear un sistema público nacional que ofrezca servicios gratuitos de atención y medicación, ya que el seguro popular tenía una distorsión, pues l los gobiernos de los estados usaban los recursos para otra cosa y no para la salud, por ello había un déficit permanente.

Añadió que en este año, 16 estados se incorporarán para construir un sistema de salud federal, a través del sistema IMSS Bienestar, que tiene una forma de atención mucho más asequible, brigadas y un trabajo de salud comunitario.

Los medios y los procesos electorales

Respecto a la participación de los medios en los procesos electorales, Ramírez destacó que hubo casos muy claros en los que las televisoras se unieron en una guerra sucia en 2006, en contra de López Obrador, por lo que no se puede dejar en manos de los medios la decisión de decidir a quién beneficiar o a quién perjudicar en un proceso electoral, porque lo sesga.

El coordinador General de Comunicación Social señaló que es importante garantizar piso parejo y el mismo acceso a los medios, para impedir que el poder económico pueda comprar candidaturas.

Agregó que "la spotización" no ayuda a la democracia, pero regresar al modelo anterior donde los medios de comunicación tenían la llave para poder aceptar o no a un candidato, a un partido, tampoco es lo mejor.

"Tendría que haber espacios de debate, tendría que haber espacios de deliberación, tendría que construirse una manera comunicar distinta para que se expongan los proyectos y cuáles son las propuestas, más que la figura o la persona den sí", agregó.

Indicó que las campañas deben estar destinadas a explicar qué propone cada partido y cada candidato, que tiene una plataforma registrada y un proyecto de nación. "Eso es lo que debe privilegiarse en la comunicación, no cómo se viste, cómo se ve".

