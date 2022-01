PRI y PRD piden justicia por periodistas asesinados; “no es politiquería”, aseguran

Las bancadas del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados exigieron este miércoles justicia a las autoridades federales y locales ante los asesinatos de periodistas en México, recientemente el de Lourdes Maldonado en Tijuana, y también pidieron acciones inmediatas para proteger al gremio porque, señalaron, amenazar la libertad de expresión pone en riesgo la democracia.

Al mismo tiempo, el coordinador de los perredistas, Luis Espinoza Cházaro, contestó que no es politiquería que los partidos pidan justicia y advirtió que no los van a callar.

“No, no vamos a parar en denunciar la inseguridad que priva en todo el país. Vamos a pedir, como ya lo dijo el presidente (del PRD Jesús) Zambrano, que se esclarezca el asesinato de la periodista en Baja California y ¡bueno! si al presidente (de la República) le molesta que le digan lo que está sucediendo en la realidad del país, pues es problema del presidente. Nosotros no podemos callarnos para que el señor presidente no se moleste.

Las instituciones políticas contestaron a AMLO que no es politiquería que los partidos pidan justicia y advirtieron que no los van a callar (Foto: Especial)

“Mejor que se resuelvan estos asesinatos, que resuelvan la inseguridad en Zacatecas. Hoy otra vez tenemos cuerpos colgados en un puente de Cuauhtémoc. Es lamentable que se pretenda desvirtuar la información culpando a otros de lo que es la responsabilidad del gobierno”, dijo en entrevista desde el Palacio Legislativo de San Lázaro al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, también en entrevista en la Cámara, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, condenó la violencia en contra del gremio periodístico y demandó acciones inmediatas para dar protección a quienes hoy se encuentran amenazados por cumplir con su labor informativa.

“Estamos pidiendo justicia. Lo mismo que los periodistas que ayer hicieron sus manifestaciones.

“O sea, nosotros, nadie se está aprovechando de esta situación, hay un hecho muy lamentable, terrible, irreparable para la periodista, pues la vida no se devuelve, es irreparable para ella, pero además es una amenaza para toda la libertad de prensa y por lo tanto para la democracia”, dijo.

Sigue leyendo:

Justicia para Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, la petición del CCSPBC

Impunidad en asesinatos contra periodistas prevalece, pese al discurso de AMLO, asegura Reporteros sin Fronteras

Voces silenciadas: ONU y UE piden por periodistas asesinados