Nuevo León busca agilizar las adopciones en el estado

Los tres poderes de Nuevo León instalaron este lunes las mesas de trabajo para analizar la manera en que se puede reformar la ley en el estado para agilizar los procesos de adopción en la entidad.

El gobernador Samuel García, el titular del Poder Judicial, Arturo Salinas, y representantes del Congreso local, como la presidenta de la Mesa Directiva, Ivonne Álvarez y otros legisladores, entre jueces de lo familiar, especialistas y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, arrancaron estos trabajos, donde esperan encontrar propuestas para mejorar la legislación en este sentido.

El Ejecutivo local señaló que en un primer diagnóstico, se encontró que los procesos de adopción en la entidad son “largos y tortuosos”, y presentó una serie de propuestas como que se pueda adoptar desde la figura del concubinato, tener sistemas de información para visibilizar a los candidatos a ser adoptados (los menores de edad en el sistema) pero protegiendo los datos privados del niño.

Así como que la adopción no sea necesariamente el último recurso como establece la Ley; es decir, que no sea necesariamente la familia directa del menor los que sean los primeros en línea para tener la tutela.

García agregó que existen pendientes importantes, especialmente en cuanto a vacíos legales; enumeró ejemplos como casos donde los padres del niño o niña son menores de edad también y se encuentran en un limbo legal; casos donde los niños se encuentran en el sistema porque sus progenitores cometieron actos violentos (como violación) por lo que los menores se encuentran en “indefinición”.

“También tenemos casos de re victimización donde tiene que ir el niño a varias instancia sa volver a describir el abuso que se le cometió cuando pudiera ser una zona que tuviera fe, certeza y legalidad”, detalló el Ejecutivo, y agregó que para eso buscan trabajar con el Poder Judicial.

Denunció también que hay un “alto índice” de familias que participan en programas de acogimiento pero después de un tiempo “regresan” al niño, lo que genera una afectación emocional para el menor.

Ante esto, se pidió a los participantes en las mesas de trabajo a colaborar y acercarse en todo el proceso de adopción, desde el ámbito administrativo y jurisdiccional para reducir los tiempos que pasan los niños en asistencia social.

Arturo Salinas, Magistrado Presidente del Poder Judicial coincidió en que no se trata de presentar muchas iniciativas sino encontrar las reformas correctas para mejorar la legislación en el estado.

Denuncia complicaciones y procesos tortuosos

Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, quien ha impulsado la mejora legislativa de los procesos de adopción desde que empezó a trabajar en el DIF Capullos de Nuevo León enumeró propuestas para ayudar en este tema, desde dentro del sistema.

Por ejemplo, pidió que se cree una Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes y que exista un juzgado especializado en infancia con enfoque de patria potestad y adopción.

Además, denunció que en el caso de las familias de acogimiento que regresan a los menores, no deberían poder participar nuevamente en estos procesos, así como solucionar la situación de menores que ni siquiera fueron registrados en el Registro Civil.

Tal es el caso de niños o niñas hijos de menores de edad.

Pidió también evitar que se reintegren a familias donde los agresores son los mismos padres, y que en estas situaciones se investigue y castigue a los violentadores.

Rodríguez denunció que actualmente hay 28 niños “disponibles para adopción”, de los cuales 16 se encuentran en proceso de integración familiar, 12 siguen albergados y el otro tiene una discapacidad.

De 11 que siguen resguardados en Capullos, explicó que muchos fueron rechazados por su propia familia y han sido regresados en 3 ocasiones después de haber sido adoptados.

Aseguró que hay 57 familias inscritas para adopción; 46 sin hijos y 11 con hijos, pero de las que tienen hijos, solo 4 aceptan a menores con discapacidad.

Pero, insistió que la mayoría ponen “requisitos” como que el menor no tenga trastornos sexuales, no antecedentes en sus vidas, no tener una discapacidad.

“Creo que ahí todos tenemos que hacer el esfuerzo de verdaderamente informarle a la sociedad porque los niños que están en casas hogares están ahí. Ninguno está de manera gratuita, ni porque sea una guardería, ni porque se cuidan ahí por mientras”.

Es una concientización que tenemos que hacer todos como sociedad y que verdaderamente tenemos que darles atención a los niños que merecen”, argumentó Rodríguez.

Sigue leyendo:

¿Es ilegal la adopción temporal que realizó Samuel García y Mariana Rodríguez? Experto responde

Morena pide investigar a Samuel García y Mariana Rodríguez por “sustracción de menor de edad”