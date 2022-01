Lo hice por amor: Mariana Rodríguez defiende su 'adopción temporal' de un bebé

A una semana de que se desató la polémica por la salida de un menor del DIF Nuevo León a pasar un fin de semana con el Gobernador del estado, Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, ésta aseguró que todo se hizo bajo la ley, y cuestionó las críticas que han hecho hacia ella y el acto.

La titular de Amar a Nuevo León publicó en sus redes sociales agradeciendo a quienes “vieron un acto de amor” y la apoyaron, así como los que entendieron que la única intención que tenía era ayudar.

Reconoció que levantó enojo entre algunos sectores de la población, pero insistió que esto fue porque la información fue manipulada, distorsionada, o falsa.

“Hoy escribo esto para la gente que cree que hice algo malo. Quiero decirles que he estado muy triste y enojada, porque creo que las acusaciones y los insultos que recibí son injustos, porque son muchos los que opinaron sin investigar sobre mi relación con Emilio, ni sobre el tiempo que he pasado con él, ni el trabajo que he hecho en Capullos.

Porque yo hice lo que hice por amor y cumpliendo con todos los procesos legales, porque yo misma avisé antes de hacerlo, porque estoy segura que a Emilio le hizo bien y porque sé que hay miles de niñas y niños en casas hogares de todo México que merecen la oportunidad de vivir en familia, de saber que no están solos, que pueden tener un futuro distinto”, escribió Rodríguez.

E insistió en que no se trata de ella, sino del pequeño, y de todos los niños y niñas que no tienen un hogar, así como que ha aprovechado sus redes para difundir y que se conozca la situación que viven estos menores, y el proceso “tormentoso” que deben pasar las familias que quieren adoptar.

Rodríguez también aludió a que desde hace más de tres meses no ha dejado de acudir al DIF Capullos, para trabajar, aprender y ayudar. Argumentó que no hace estas cosas con fines publicitarios e insistió en que no es política, funcionaria ni tiene un sueldo dentro de la administración estatal.

Reveló que ha dejado de vivir de sus redes sociales, y ahora las utiliza para visibilizar la situación de los menores en el estado.

“Tengo claro que, sin importar que lo haga con el corazón, muchos no estarán de acuerdo con mis acciones y que otros buscarán generar notas y publicaciones negativas porque a eso se dedican, pero quiero invitarlos a que no permitamos que nos distraigan de lo importante y a que unamos nuestras voces para hablar por quienes no pueden, por los más vulnerables, por nuestros niños”, agregó.

