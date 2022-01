IECM rechaza reducir gastos un 25% más

Los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) advirtieron que no hay manera de reducir 25 por ciento más su presupuesto para 2022, como lo propuso el dirigente de Morena en la capital, Tomás Pliego, pues en caso de hacerlo “cerraríamos la cortina del instituto”.

No obstante dijeron no permitirán que esto suceda, y dejaron en claro que es muy crítica la situación financiera por la que atraviesan.

“Reducir más implicaría que cerráramos la cortina de la institución, y eso no va a pasar, no puede pasar eso, porque entonces perdemos razón de ser, no se puede reducir más”, señaló la consejera Carolina del Ángel.