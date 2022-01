Gobierno capitalino firmó un Convenio Marco de Colaboración con el Gobierno de Michoacán

Como sucedió con Veracruz, el Gobierno de la Ciudad de México puso a disposición del gobierno de Michoacán la innovación tecnológica aplicada a la digitalización de trámites, servicios y pagos en favor de la ciudadanía.

En una ceremonia, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum destacó que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) ha generado avances tecnológicos que apoyan en la simplificación de trámites, permitiendo dejar la dependencia de licencias de empresas privadas y combatiendo la corrupción.

“Nos ha ayudado a disminuir la corrupción dado que, al hacer los trámites digitales, pues evita cualquier problema en ventanillas, y también a la unidad del gobierno en realidad porque todo tiene que pasar por el área de Pepe Merino, entonces cualquier desarrollo tecnológico pasa por la ADIP, y eso permite que no haya duplicación de funciones”, precisó.

Además, Sheinbaum afirmó que los avances tecnológicos acercan más a la gente con el gobierno capitalino.

“Con el desarrollo propio, muchos jóvenes, hombres y mujeres de distintas universidades de la ciudad que han desarrollado software, aplicaciones, distintos desarrollos tecnológicos para servir a la ciudad porque la tecnología digital no tiene sentido si no está para servir, es decir, no se trata de un desarrollo tecnológico si no que realmente permita la ciudadanía, estrechar su relación con el gobierno”, dijo.

Resaltó también que la CDMX es la ciudad más conectada del mundo. Señaló que pasaron de 14 mil a casi 65 mil cámaras, y cada poste es un punto de Wi Fi gratuito, teniendo 22 mil que se extiende a los PILARES, y este año se ampliará a todas las escuelas públicas, desde preescolar hasta preparatoria, e incluso en la UACM y en la Universidad Rosario Castellanos

Por su parte, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció la oportunidad de que se compartan los beneficios tecnológicos que se han alcanzado en la CDMX.

“De compartir con Michoacán, todos sus desarrollos propios en materia de trámites digitales, servicios digitales, infraestructura. Muy honrado. Muchas gracias Doctora por este honor que nos haces”, dijo.

Reconoció que la brecha digital en su estado es enorme pero se hace un gran esfuerzo para abatirla, y resaltó que hay un consenso, independientemente de la fuerza política, el tema de gobierno digital une a todos los michoacanos, y apenas en septiembre se aprobó la Ley de Gobierno Digital y el reto es que se aplique y no quede en palabra muerta y de ahí la relevancia de firmar el convenio con las autoridades capitalinas.

Resaltó que la Secretaría de Finanzas, logró que en menos de un mes con un desarrollo propio que el canje de placas, se pueda hacer vía digital sin necesidad de acudir a las oficinas en Michoacán.

En tres años la ADIP logró reducir el número de trámites en la Ciudad de México de 2 mil a poco más de mil; de 14 requisitos a poco más de nueve y pasar de menos de cinco trámites digitalizados a más de 50, entre ellos la Tarjeta de Circulación, denuncias digitales, constancias de no antecedentes penales, renovación de licencias, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, y se estima cerrar 2022 con 150 trámites digitalizados de principio a fin.

En la CDMX, se han realizado 250 desarrollos propios, los cuales han generado ahorros por 2 mil millones de pesos para la ciudad.

