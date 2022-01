Diputada América Rangel impugnará sanción del IECM

La diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel, anunció que emprenderá acciones legales para impugnar el procedimiento especial sancionador que le impuso el Instituto Electoral capitalino (IECM).

Esto último consecuencia de que Rangel Lorenzana publicará, hace unos meses, en sus redes sociales una ficha de la Alerta Amber de la Fiscalía General de Justicia capitalina en la que puso una fotografía de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Expuso que la sanción del IECM va en contra de los preceptos básicos de la Constitución federal y capitalina, que habla de la libre manifestación de ideas y el derecho a la expresión, así como las libertades.

Acusó que es objeto de represión y acoso por parte de Morena y Sheinbaum Pardo, por lo que recriminó las “artimañas jurídicas” ejecutadas para censurarla ante la opinión pública, utilizando como brazo operador al órgano electoral local.

Rechazó que haya ejercido violencia política en razón de género y la calificó como un acto de censura y ataque a su libertad de expresión por decir lo que piensa a favor de la capital en su papel como legisladora.

“Es ridículo que no se le pueda criticar a una gobernante simplemente por ser mujer. Que quede claro que no se le critica por ser mujer, se le critica por ser incompetente”, destacó.

Agregó que han intentado callar por todas las vías, “me ha tratado de meter a la cárcel, me ha querido sacar de contiendas electorales, pero no lo va a lograr, a mí no me amedrentan, a mí no me va a callar”.

Finalmente lamentó que el Instituto Electoral capitalino se preste a jugar el papel de brazo censor del Estado.

