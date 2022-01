"Tengo testamento político por si pierdo la vida": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuenta con un "testamento político" en caso de que pierde la vida, sin embargo, afirmó que hay presidente para consumar la transformación del país.

En un video mensaje grabado en Palacio Nacional luego del cateterismo al que fue sometido ayer en el Hospital Central Militar, el mandatario federal dijo que no puede actuar de manera irresponsable y dejar al país sin gobernabilidad.

"Yo tengo testamento político, no puedo gobernar un país un país en un proceso de transformación, no puedo actuar actuar con responsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, cómo queda el país, tiene que garantizarse la gobernabilidad, entonces tengo testamento para eso. Afortunadamente no va creo yo a necesitarse y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho porque amor con amor se paga, y así como ustedes me quieren yo los quiero a ustedes", indicó.