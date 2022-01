Su papá la lleva a su primer día de clases como maestra y la historia se hace viral

Miles de niños han llegado a su primer día de clases de la mano de sus padres, una escena emotiva que es recordada por muchos, pero una joven maestra tuvo la fortuna de ser acompañada por su progenitor en el inicio de una nueva etapa de su vida profesional, pues tal como sucedió cuando era pequeña, su papá la llevó a su primer día como docente.

La historia de Angie Galarza, una joven maestra que habita en Ciudad Mante, Tamaulipas, y que estudió su carrera profesional en la Escuela Normal Federal de Educadoras Maestra Estefanía Castañeda, se hizo viral en diversas redes sociales y los medios locales por lo emotivo de sus imágenes.

La historia se hizo viral

Angie comenzó una nueva etapa en su vida, pues luego de estudiar una carrera como docente, trabajará en el jardín de niños "Gabriela Mistral", en el municipio tamaulipeco de Nuevo Morelos, y fue este miércoles cuando compartió con sus amigos en Facebook lo feliz que estaba de acudir a su primer día de clases.

Sin dejar de lado la importancia de su gran logro, lo que más llamó la atención de los internautas fue que a su primer día como maestra, Galarza fue acompañada por su padre, tal como lo hizo cuando era niña y la acompañó al iniciar su etapa como estudiante.

La historia de Angie se hizo viral. Foto: Especial

"Mi papá me llevó a mi primer día de clases, pero ahora siendo la maestra", fue la frase con la que Angie Galarza acompañó la publicación en su cuenta de Facebook, donde la historia pronto se volvió viral, logrando obtener miles de reacciones, entre "me gusta" y "me encanta".

En la publicación de la joven maestra se pueden observar tres fotografías, dos de estas en las que aparece sólo ella fuera del kinder en el que ahora es docente, y otra en la que posa para una selfie junto a su padre, quien ahora se sabe se llama Salvador Galarza.

La joven fue acompañada por su padre a su primer día de clases. Foto: Especial

“Mi papá me ha acompañado en cada paso de mi vida”, comentó Angie en una entrevista para El Sol de Tampico, en la que también expresó que su padre se encontraba completamente feliz y agradecido por poder ver los logros de sus hijos, pues la joven tiene un hermano.

"Las mejores lecciones no provienen de un libro sino de un maestra como tú, la mejor" "Muchas felicidades Angie! Gran orgullo para tus padres! momentos que nunca olvidarán!!", y "Felicidades a tus papis por haber hecho una gran mujer de ti. Enhorabuena", son sólo algunos de los cientos e comentarios que la docente ha recibido.

SEGUIR LEYENDO:

‘Hombre Araña’ protege a niños de balacera en calles de Nuevo León: VIDEO

VIDEO VIRAL: Niño sorprende con tierna reacción al saber que son dos vacunas contra Covid-19