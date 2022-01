Mateo, joven transgénero, finalmente obtiene su acta de nacimiento

Nació como mujer en Estados Unidos y creció en Tijuana, Baja California, en México, pero los problemas al mostrar su orientación sexual, llevaron a Mateo a dejar su casa y a su familia a los 17 años de edad y llegar a Washington.

Ahí se dio cuenta que es una persona transgénero, pero no tenía documentos de México, pues nunca los tramitó.

El joven de 28 años de edad recordó, en entrevista con El Heraldo de México, que, al volverse activista sintió una carga por no poder votar y buscó rectificar su acta de nacimiento mexicana acorde con su nueva identidad de género.

“Cuando llegó el momento de registrarme para votar en Estados Unidos fue la primera vez, en verdad, que yo pensé: ¿cómo voy a votar en México? ¿Cómo voy a votar en mi propio país? Porque yo me crié en México, yo soy mexicano de corazón, lo llevo en la sangre y se me hizo como un sueño muy lejano..."

“Pensé que jamás iba a tener la oportunidad, para empezar, de averiguar cuál es el proceso de cambiar esos documentos en México, a pesar de que toma tiempo, tiempo que no tenía, yo viviendo en Estados Unidos, viviendo en Washington DC no tenía la oportunidad de regresar a México y pasar por los trámites y ni siquiera sabía dónde encontrar asesoría sobre el tema”, comentó el joven mexicano-estadounidense.

Con ayuda de Juan Pablo Delgado, director de la organización Amicus, Mateo presentó un amparo que fue desechado por argumentos transfóbicos en un juzgado de Tijuana.

La jueza, explicó Delgado, pidió a Mateo que acudiera al recinto judicial a ratificar su demanda porque no coincidía su firma en los documentos presentados.

Este miércoles, Mateo, quien se define como una persona transbinaria, recibió una de las primeras actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género que entregó la Secretaría de Relaciones Exteriores a mexicanos trans que residen en el extranjero.

“Después de tantas veces se nos suben las esperanzas y no me quise emocionar hasta recibir el documento y ahora fui al consulado y con huellas y firmas, hasta hace unas horas me empezó a caer el 20 de la magnitud de lo que acaba de suceder”, dijo Mateo.