PAN pide reforzar medidas sanitarias en escuelas de la CDMX

Ante los aumentos de COVID-19, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México solicitó a las autoridades capitalinas reforzar las medidas sanitarias en las escuelas públicas de la capital.

Por ello, el diputado panista, Diego Garrido López solicitó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentar su plan de seguridad sanitario ante el regreso a clases presenciales para alumnos de nivel básico.

Y es que dijo padres de familia ven con temor y preocupación el avance de Ómicron en México y el mundo.

“Y no olvidar que esta situación ha obligado a gobiernos como Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, Hidalgo, Nuevo León y Tamaulipas, a posponer las clases por un par de semanas más”, destacó.

Señaló que mientras se garantice la seguridad sanitaria, la comunidad estudiantil se sentirá protegida y confiada de regresar a las aulas. “Pero que sea enserio porque la pandemia sigue y nunca murió, toma fuerza en la Ciudad de México”.

Recordó que dos días antes de terminar el 2021, la capital reportó 159 casos de Ómicron, aportando la cifra más alarmante dentro del país.

“Parece que a la Secretaría de Salud y al gobierno central no les interesa el bienestar de las familias de la Ciudad, minimizan la pandemia, no creen que exista dolor al interior de los hospitales y de paso, no quieren vacunar rápido a los niños menores de 15 años”, agregó.