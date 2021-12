PAN cuestiona sesiones de comisiones sobre presupuesto de Edomex

El coordinador de los diputados mexiquenses del PAN, Enrique Vargas del Villar, respondió que no fueron notificados para las sesiones de las comisiones para analizar el presupuesto 2022, por lo que carecen de validez, tras conocerse que algunos diputados panistas se fueron de vacaciones.

En entrevista, Vargas del Villar recordó, primeramente, que el 18 de diciembre terminó el primer periodo ordinario de la 61 Legislatura Local, por lo que se está en etapa vacacional.

Y reclamó que no fueron notificados sobre la celebración de las comisiones unidas de Finanzas Públicas y Planeación y Gasto Público, por lo que el proceso no es correcto y no tiene validez.

“Los diputados pueden ir a donde ellos quieran… nosotros no hemos sido notificados”, precisó.

Los diputados panistas que fueron señalados de irse de vacaciones fueron Francisco Javier Santos Arreola, presidente de la comisión de Finanzas, y su compañero Gerardo Lamas Pombo.

La respuesta de la bancada se da luego de que Morena advirtió que los diputados del PAN se fueron de vacaciones (Foto: Especial)

Santos Arreola hizo un extrañamiento al Presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, al no haberlo notificado y dejarlo en la imposibilidad de asistir como era su derecho, además de convocar a los integrantes de la comisión que preside.



Recordó que el 20 de diciembre se citó a reunión pero no se realizó la misma y advirtió que con la sesión del pasado martes, se vulneraron los derechos como legisladores y como fracción parlamentaria.



"No tuve ninguna notificación verbal, electrónica ni por oficio de que se realizaría una reunión el 21 de diciembre, ni en mi calidad de Diputado integrante de la comisión de Planeación y Gasto Público, ni como presidente de la comisión de Finanzas, ni a través de la fracción parlamentaria del PAN", expresó.



Además, la bancada del PAN precisó que las decisiones tomadas en las sesiones de comisiones unidas, no deben ser consideradas, ya que los diputados no fueron convocados 24 horas antes, tal y como lo establece el artículo 20 fracción III del Reglamento del Poder Legislativo del estado de México.

