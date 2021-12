Paquete Fiscal 2022 Edomex: Falta de acuerdos retrasan aprobación hasta el otro año

Hasta el siguiente año podría aprobar el Paquete Fiscal 2022 del Estado de México, luego de que la deuda de 9 mil 500 millones de pesos fue “encorchetada”, es decir, reservada, para su análisis dentro de la Ley de Ingreso estatal.



El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, recalcó que no se tiene la información necesaria en este tema para seguir con la discusión.



Por una parte, defendió que están dentro del plazo legal establecido y que el tiempo no definirá la aprobación del presupuesto.



“Los tiempos no van a marcar las decisiones, lo que va a marcar la decisión es que nosotros con responsabilidad veamos si es viable o no y sobre todo que tiene que ver con el endeudamiento”, aclaró.



En entrevista, Hernández González aseveró que no hay una definición sobre el financiamiento si se aprueba, se modifica o no se da.



“No tenemos ningún elemento para afirmar una cosa u otra, por eso es que quedó encorchetado, puede aprobarse todo, puede no aprobarse nada o hacer alguna aprobación”, apuntó.

Foto: Gerardo García





El titular de la Jucopo afirmó que la deuda requiere de un mayor análisis, como de información. Y es que, admitió que buscan tener elementos de las 71 obras estatales que se ejecutarán, porque ya se conocen la del Sistema Aeroportuario.



A partir de ello, apuntó que podrán valorar si medible, tangible y verificable o incluso si se aprueba hacer reorientación de los montos de los proyectos.



Mencionó que si bien las obras federales absorben dos terceras partes del financiamiento, 3 mil 500 millones de pesos, son para las obras estatales.



“Denos oportunidad tenemos estos días y ese fue el compromiso con los demás grupos parlamentarios”, subrayó.



En comisiones de Planeación y Gasto Público, con Finanzas, únicamente en la Ley de Ingreso del Estado se avaló la eliminación de dos de los cuatro nuevos impuestos, y fueron los referentes a los cedulares.

Es decir, falta discutir la Ley de Ingresos de los Municipios; la Ley de Egresos; y el Código Financiero.

