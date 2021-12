Martha Guerrero descarta rencilla política tras sufrir agresión en el Edomex

La senadora de la República por el Estado de México, Martha Guerrero Sánchez, negó que sea un asunto político la agresión que sufrió el domingo, sino propio de la inseguridad que se vive. Por lo que llamó a atender el tema, porque defendió que se han hecho políticas a nivel federal que no se han llevado a cabo en los estados.

Lo anterior, al ofrecer una conferencia de prensa en el Congreso mexiquense en la que dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya inició las indagatorias correspondientes sobre el caso y ya emitió declaración.

En su pronunciamiento, rechazó que previamente haya sido víctima de alguna amenaza ni agresión, por lo que, descartó, la agresión con arma de fuego a su vehículo tenga carácter político, sino que es derivado del tema de violencia que prevalece en la entidad.

Y es que narró que el agresor después de que los interceptó la mañana del domingo, se dirigió con el conductor del automotor en el que viajaba, y lo agredió verbalmente para posteriormente hacer las cuatro detonaciones.

No obstante, Guerrero Sánchez reconoció que en otras años ha sido víctima de robo de vehículo y de celular y que estos hechos generan impotencia, por lo que se debe poner atención, pues no se trata de su investidura sino esto los mexiquenses lo viven a diario.

En este sentido, evaluó que la inseguridad en el estado está muy marcado en la zona norte y sur.

La senadora defendió la política de seguridad de la Cuarta Transformación (4T) de “abrazos y no balazos”, al asegurar que desde hace tres años se han hecho reformas, pero, cuestionó, que no se aplican muchas veces y la responsabilidad es de las entidades.

Además se han hecho inversiones importantes como prevención, porque, consideró, que no se requiere el despliegue de más personas uniformadas, pues lo que ya no se necesita es más violencia, pues sangre llama más sangre, acotó.

La también delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), afirmó que no ha tenido contacto con el Fiscal General de Justicia, Alejandro Jaimes Gómez Sánchez, ni con autoridades de gobierno estatal.

No obstante, consideró que fue precipitado que se diera como un altercado de tránsito, lo que vivió al trasladarse a Temoaya, porque no hubo confrontación alguna previamente y tras suceder el hecho se esperaron para ya no encontrar al agresor en el trayecto.

Además, adelantó que existirá pronunciamientos desde el Senado de la República como del Congreso federal sobre el hecho que vivió y por el que no parará sus recorridos por la entidad al ser la delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

