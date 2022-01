Incrementan enfermedades respiratorias en bebés y niños menores en el Soconusco

Tapachula, Chiapas.- La falta de uso de cubrebocas o seguimiento a los protocolos sanitarios en la zona del Soconusco, en Tapachula ha ido en aumento durante las últimas semanas.

A esto se suman los cambios climáticos que se viven en la región, así como el que cada año los virus se presenten con nuevas mutaciones, lo cual ha derivado en que los niños se enfrenten a enfermedades respiratorias.

El especialista en pediatría, el doctor Roberto Canell Palacios, comentó, que en hospitales privados el número de pacientes incrementó en este primer mes del año, una de las causas principales fue luego de las fiestas decembrinas.

Canell Palacios dijo que se han presentado a consulta bebés a partir de los dos meses de edad quienes son diagnosticados con rinobronquitis y otras enfermedades que llevan a tratamientos especiales.

Por ello, recomendó, a la población, sobre todo a que los padres de familia cuiden de sus bebés y niños pequeños, tratar de no exponerlos a lugares en los que haya una alta concentración de personas.

Apuntó, que una vacuna para la Covid-19 aún no está contemplada para ese sector. No obstante, es importante también que todos los niños lleven su esquema de vacunación correcto.

"Cómo toda enfermedad emergente o nueva, nuestro sistema no conocía del Covid-19 y no tenía defensas preparadas, lo que hace que al día acabará con la vida de tantas personas que hoy en día a nivel mundial entre cinco y diez millones, por ejemplo, hace diez años fue la pandemia de Influenza H1N1, este virus sigue presente, y siguen las muertes de este virus, solo que ya existe una vacuna que se refuerza cada año, está misma vacuna nos hace menos propuestos también a infecciones moderadas, graves y fallecimientos por este virus, mi probablemente con el Covid-19 será la misma situación, mientras hay que cuidar con las medidas de salud y con la vacunación debe continuar, porque no se trata de un resfriado o gripe común, sino, hoy tantas personas seguirían aquí con nosotros".