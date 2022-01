Claudia Sheinbaum pide no cerrar actividades económicas e intensificar la vacunación

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que el suspender las actividades económicas en la capital no es una opción que esté contemplada para la Ciudad de México.

De acuerdo con la líder de la capital, no hay condiciones científicas para llevar a cabo esta acción y además su administración continuará con la solidaridad hacia los habitantes de la ciudad que necesitan salir para generar ingresos.

Ante la pregunta expresa de cambiar el color en el semáforo epidemiológico, la líder de la capital aseguró que esto solamente serviría para cancelar actividades comerciales.

Covid-19 pierde el 90 por ciento de capacidad de infectar durante los primeros 20 minutos en el aire

“Primero regresar al semáforo naranja, no sé con qué indicadores, y segundo ¿qué proponen? Con regresar al semáforo naranja… que se cierren actividades económicas, porque si no, no se entiende lo del semáforo naranja. Lo que nosotros estamos llamado primero con evidencia científica, a cuidarnos como nos hemos venido cuidando y a intensificar el programa de vacunación”, dijo.