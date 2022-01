¿Qué conductores pagarán multa por emplacar sus autos en otros estados?

El Gobierno de la Ciudad de México aclaró que los policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no pueden infraccionar a los automóviles que tengan placas de otros estados pero que circulen en calles y vialidades de la Ciudad de México.

“Decirle a toda la población que no es una multa vehicular de tránsito, ningún policía de tránsito puede aplicarla ni es un tema donde el propietario tenga un problema para la circulación ni mucho menos, eso dejarlo claramente y que se está pensando esta contribución únicamente para autos de altísimo valor”, explicó Luz Elena González, secretaria de Administración y Finanzas (SAF), en la conferencia de prensa de este 12 de enero.

Lo anterior lo aclaró por las nuevas disposiciones en el Código Fiscal 2022 donde se estipulan multas para los que compren un auto nuevo, emplaquen en otros estados y residan en la Ciudad de México (va de los 521 a los 911 pesos).

Cabe mencionar que de los autos que circulan en la capital del país, el 55% está tiene placas de otras entidad; cinco de cada 10 autos tiene placas del Estado de México y 5% de Morelos, según datos del gobierno capitalino. Lo cual es consecuencia de las diferencias que existen en el pago por tenencia.

Por ejemplo, en Morelos empezó a ser común ver en los verificentros autos de lujo y el motivo por el que tienen placas de dicha entidad tiene como justificación que se ahorran el pago de ciertos impuestos, el pago del refrendo vehicular es de 652 pesos, mientras que en las Ciudad de México están exentos del pago de tenencia a los vehículos con un valor inferior a los 250 mil pesos y en el Estado de México el precio de la unidad debía ser menor a 350 mil pesos.

En la capital del país los autos de lujo pagan una tenencia que corresponde a 8% del valor de la unidad.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mencionó que son sanciones que se aplicarán a automóviles con un valor superior a un millón de pesos que emplaquen en otros estados y tengan domicilio fiscal en la Ciudad de México.

“Estamos hablando de valores de autos de 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, y no estamos hablando de flotillas de un vehículo que se está utilizando para trabajo; no, no, estamos hablando… o flotillas de empresas, ni mucho menos, estamos hablando de autos de lujo, de ultra lujo digamos, que circulan en la Ciudad de México, viven en la Ciudad de México y se están emplacando, principalmente en Morelos, para evadir la tendencia”, aclaró.

