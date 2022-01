Congreso pedirá prórroga a Corte para corregir Ley General de Comunicación Social

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que al momento no han sido notificados del plazo de diez días que dio un juez federal al Poder Legislativo el pasado lunes para corregir o emitir una nueva Ley General de Comunicación Social; sin embargo, adelantó que pedirán una prórroga para abordar el asunto hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero.

Al reincorporarse a sus funciones una vez que se recuperó de virus del Covid-19, Gutiérrez Luna informó que ayer, martes, el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, Genaro Vázquez Rodríguez, se reunió con el juez federal que giró la orden, a fin de explorar un acuerdo para dar más tiempo al Congreso.

“Lo que en apariencia resolvió el juez es que son diez días, no nos han notificado, pero ya lo platicamos con ellos y al parecer podrá darse una prórroga en el entendido de que ellos no estaban enterados, o no es algo cotidiano para ellos el saber que estamos en receso y que no se puede ahorita aprobar la ley hasta que inicie el siguiente periodo”, dijo el también presidente de la Cámara de Diputados y legislador de Morena.