Sergio Gutiérrez Luna retira denuncia contra consejeros del INE

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista, Sergio Gutiérrez Luna, desistió de la denuncia penal que presentó contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron a favor de suspender temporalmente los trabajos para la eventual revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la decisión del legislador.

A través de un mensaje en la cuenta institucional de Twitter la presidencia del órgano legislativo anunció acciones para no continuar las indagatorias penales en contra de los seis consejeros.

“La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del @INEMexico.”

Añadió que la presidencia de la Mesa Directiva “manifiesta siempre su disposición de escuchar y atender a todas las voces como una labor permanente e incluyente”.

Esto, horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que inició formalmente una carpeta de investigación contra los seis consejeros y el secretario técnico del INE, a raíz de la denuncia que presentó en su contra la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, antes de que la Cámara de Diputados hiciera el anuncio en la red social, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se adelantó y en su conferencia matutina hizo indirectamente el anuncio al calificar como una “buena actitud” la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de retirar la denuncia penal, cuando aún no se había dado el anuncio.

El mandatario federal reconoció la reflexión que hizo Sergio Gutiérrez Luna para no ratificar la denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR).

“Que buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna que presenta una denuncia porque él considera que es un delito el que cometieron y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o considera excesivo, y dice: me retracto o ya no continúo con la denuncia”, explicó el Presidente.

López Obrador se pronunció por la libertad y perseguir a nadie penalmente, si no que sea el Poder Judicial quien emita el fallo.

“Entonces ya, pero que bien que lo hizo, primero que no hay que perseguir a nadie, libertad, cero represión, cero censura y no darle motivo a estos conservadores que andan buscando en todos lados cómo convertirse en paladines de la libertad cuando no lo son, son muy reaccionarios”, indicó.

POR ELIA CASTILLO Y PARIS SALAZAR

MAAZ