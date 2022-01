AMLO, con voz ronca y ardor en la garganta manda mensaje desde su despacho: “Estoy bien”

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje en video, desde su despacho, donde dijo que está ronco, afónico, pero bien, y pidió a la ciudadanía no alarmarse por el incremento de casos Covid-19.

“Me da gusto poder comunicarme con ustedes, estoy ronco, afónico, pero bien. Este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, indicó en su mensaje transmitido en la Mañanera de este martes.

“Con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel, el grado, de peligro que la variante Delta y lo estoy experimentando”, dijo.

Luego se midió la temperatura, la cual dio como resultados: 36.1 y así -explicó- ha estado y sin calentura. El resultado de la oxigenación fue 96.

¿Qué síntomas sufre AMLO?

“¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta, es como una gripa o ronquera, un poquito de dolor de cuerpo. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien”, reiteró el jefe del Ejecutivo.

En ese sentido, dijo que no se va a necesitar hospitalización y a nivel nacional no se va a sufrir por pérdidas de vidas humanas.

Esto es distinto, agregó, yo diría que este virus va de salida, no va a los pulmones y muy pronto las cosas van a normalizarse. Ante esto, seguirá con sus actividades con los cuidados necesarios, incluso dijo que usará cubrebocas.

RMG