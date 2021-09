VIDEO VIRAL: Falsos policías quería robarle su coche a conductora, así es su modus operandi

Momentos de tensión y terror vivió una conductora que transitaba por calles de Ceylán a la altura del Panteón Jardines del Recuerdo, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, ya que al parecer unos sujetos querían aplicarle una nueva modalidad de robo de vehículo. Todo quedó grabado y afortunadamente no le pasó algo.

Según lo que se ve en el clip difundido en redes sociales existe un nuevo modus operandi de robo, ya que según lo relatado, dos hombres, que no se quisieron identificar como una autoridad, le pidieron a la mujer que detuviera el auto debido a que éste supuestamente tenía reporte de robo. Los tipos, que iban en un jetta gris 2010, se le iban cerrando y fueron agresivos con ella y sus acompañantes.

El video, que comienza momentos después de lo contado, se ve cómo la mujer dice: “no me voy a parar, no me voy a parar, discúlpame”, mientras que los sujetos le enseñan una computadora. Ella continuó su camino y aceleró hasta que vio una patrulla para pedir ayuda, luego de esto, contó, los tipos se dieron a la fuga.

Robo de auto en México, una práctica constante

En mayo, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio cifras sobre el robo de autos, el cual tuvo un comportamiento a la baja durante la pandemia por Coronavirus Covid-19, sin embargo,a raíz de la reactivación, se ha observado un repunte en el indicador. En los últimos 12 meses, se hurtaron en promedio 178 vehículos asegurados por día. Este delito bajó 21.5% respecto al año previo, pero en los últimos 6 años creció en conjunto 3.1%

También detalló que los estados con más incidencia en el robo de autos asegurados son la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Veracruz. En localidades como Ecatepec, en el Estado de México, o Culiacán, en Sinaloa, el robo de autos con violencia supera el 80%. Además, en Naucalpan y Tlalnepantla, 7 de cada 10 autos robados reportan robo con violencia, mientras que en Jalisco y Guadalajara el robo con violencia ronda entre 40 y 50%.

