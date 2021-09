Rix podría salir libre bajo fianza tras declararse culpable de agresión sexual contra Nath Campos

El influencer Ricardo González, mejor conocido como "Rix" podría quedar en libertad tras pagar una fianza de 30 mil pesos. Esto después de que se declaró culpable de abuso sexual y fue sentenciado a tres años de prisión por la agresión en contra de la también youtuber Nath Campos.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien dio a conocer que el joven tendrá que acatar una serie de órdenes del juez a cambio de la condena:

No acercarse a Campos.

No acercarse a su casa o trabajo.

Realizar un pago por reparación del daño.

Realizar otro pago de 30 mil pesos.

Será registrado como agresor sexual.

Más tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó a través de un comunicado que se logró "el registro de un agresor sexual".

"En la celebración de audiencia de procedimiento abreviado, el impartidor de justicia también impuso al individuo, como medidas de seguridad para la víctima, la prohibición de acercarse a ella o ingresar a su domicilio, lugar de trabajo o estudios; apercibimiento para que no ejerza ningún tipo de violencia en contra de la agraviada y se ordenó vigilancia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para su atención.

Se le condenó, además, a la reparación del daño moral, así como el pago de daños y perjuicios, conceptos que se dieron por satisfechos, así como la suspensión de sus derechos políticos y se otorgó el sustitutivo de la pena."

Rix se declara culpable

Fue la mañana de este miércoles cuando el youtuber había recibido una condena de 3 años y dos meses en la cárcel, de acuerdo con la abogada de Nathalia Campos, Mónica Peña, tras explicar que había aceptado su culpabilidad en el delito de violación.

Este caso llegó a su fin después de casi siete meses después de que fuera detenido Rix por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) y trasladado al Reclusorio Oriente.

TE PUEDE INTERESAR | Nath Campos reaparece en YouTube con un revelador VIDEO: “Tuve días muy oscuros”

Esta orden se cumplimentó después de que Campos interpusiera una denuncia en su contra por agresión sexual en su contra en el año de 2017 en una fiesta.

Por la mañana Nath Campos había dado una conferencia en compañía de su abogada donde dijo sentirse satisfecha por el resultado de la sentencia:

"No es fácil. Los procesos en el país sin duda también desalientan mucho, pero sí me siento satisfecha, me siento distinta, me siento cambiada y siento que esto marca el final de un capítulo y de muchos años de mi vida de mucha lucha".

Hasta el momento la influencer no se ha manifestado a través de sus redes sociales.