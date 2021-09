Ley de Amnistía, permite una segunda oportunidad para mil 180 jóvenes mexiquenses

La Ley de Amnistía ha otorgado una segunda oportunidad a mil 180 jóvenes del Estado de México, delincuentes primarios, que cometieron delitos menores, aseguró Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Edomex.



Durante su participación en la Sesión de Consejo Protocolario del Consejo Coordinador Empresarial (CCEM) señaló que la Ley de Amnistía ha funcionado adecuadamente en la entidad.



“Se construyó con el espíritu de despresurizar los penales frente a la pandemia por COVID-19 en la entidad; pero además, para darle una segunda oportunidad a delincuentes primarios que sin haber lesionado a nadie, ni afectado los intereses de las víctimas, porque ya repararon, se les diera una segunda oportunidad”.



Destacó que en el Edomex se ha desarrollado una política criminal históricamente equivocada, en la que, cuando aumenta la incidencia de un delito, se elevan las penas.



“Lo único que provoca es el aumento de la violencia, pero no abate, ni disminuye la incidencia delictiva, lo único que provoca son delitos más violentos, porque la persona que lo comente no quiere ser atrapada”. Sodi Cuellar precisó que por robar un paquete de pan bimbo o un six de cerveza, en una tienda de conveniencia, la pena mínima es de ocho años en el Edomex y en caso de obtener un procedimiento abreviado son cinco años seis meses; lo cual, provoca que muchos primodelincuentes se conviertan en parte de la delincuencia organizada.



“Porque van a permanecer por lo menos tres años en un centro de reclusión, van a salir sin oportunidades, obviamente a delinquir”. Destacó que es importante buscar nuevos mecanismos para restructurar el Código Penal del Edomex, con una mayor racionalidad en la penalidad y la construcción de una mejor ley de cultura cívica.



Respecto a las 25 personas que se mantenían en huelga de hambre, en la plaza de Los Mártires en Toluca, para pedir la amnistía por delitos de alto impacto, señaló que, la ley prevé dicha posibilidad, pero que el procedimiento deberá llevarse a cabo a través de la Comisión de Derechos Humanos estatal o nacional.



Dijo que la CODHEM, deberá realizar la petición de manera motivada y fundada, alegando que hubo una ausencia en tutela de derechos humanos o una desviación del delito.

En tanto la presidenta del CCEM, Laura González señaló que se vive un momento determinante y complejo, en el que se enfrenta una pandemia que no tiene fin, niveles en decrecimiento económico y desempleo en el Edomex.



Dijo que el sector empresarial defenderá el patrimonio, los empleos y la tranquilidad social, porque dejar pasar todo llevaría a mayores niveles de inseguridad, informalidad e ilegalidad; y pido al sector público, colaboración para la reactivación económica.

“El 97 por ciento del empleo depende las empresas, que es el sostenimiento financiero de las instituciones públicas, que dependen sustancialmente de lo que contribuimos empresas y trabajadores, de ahí, se recauda la mayor parte de los ingresos. Nuestra razón de ser, debe ser una prioridad. No nos vean ajenos, porque si las empresas fracasan, fracasa todo el Estado”.



Al respecto Sodi Cuellar aseguró que el Poder Judicial hará cumplir la ley, para garantizar un ambiente de seguridad jurídica, que el indicador que buscan los empresarios para elegir el destino de sus inversiones.