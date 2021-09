Sale "Caravana Madre" de migrantes extracontinentales desde Tapachula, Chiapas

Esta mañana partió la denominada "Caravana Madre", con un promedio de 2 mil migrantes extracontinentales, la mayoría provenientes de Haití, Cuba, Venezuela, Chile y países de Centroamérica.

En este grupo de migrantes transitan hombres y mujeres somos, en familia, niños, bebés, mujeres embarazadas, comunidad LGBTTI y personas con discapacidad.

Derivado de los hechos violentos que se han registrado en días anteriores van acompañados de activistas y defensores de derechos humanos.

Cabe mencionar, que este los éxodos migratorio en la frontera sur se viven desde el 2018 donde cada día en promedio arriban de 150 a 200 migrantes, haciendo un total de más de 120 mil migrantes.

La mayoría argumentan que en Tapachula no encontraron las condiciones de vida que esperaban, y han señalado a la ciudad como una "cárcel migratoria".

Se enfrentan a diario al hambre, dormir en calles, discriminación y por si fuera poco la inoperante burocracia por parte de autoridades migratorias.

"Venimos huyendo de nuestros países, uno no puede vivir aquí estamos con la familia en calles no hay trabajo, y ellos nos bloquean no dejan pasar. Lo único que le pedimos a migración es que nos dejen pasar", mencionó Delaneau, proveniente de Haití.

Por lo pronto, este día esperan no ser interceptados como ha sucedido semanas atrás con las caravanas anteriores por elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM) donde los han separado de sus familias a causa de que los agentes los trasladan nuevamente a la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, ya que desde el pasado sábado 28 de agosto hasta este día salen diario pequeños grupos de 200 a 300 migrantes.